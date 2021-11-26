【新冠肺炎】上海七間醫院暫停門診及急診服務

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２６日上海專電》受上海市疫情影響，上海瑞金醫院、中山
醫院、同濟醫院、閔行區中心醫院昨日（２５日）均發布消息稱，即刻起暫停門急診醫療服務，
互聯網醫院照常運行。
此外，華山醫院虹橋院區、上海市普陀區人民醫院、新華醫院今日也發出公告稱，即刻起暫
停門急診醫療服務，互聯網醫院照常運行。
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