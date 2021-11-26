【新冠肺炎】受疫情影響，上海機場部分航班取消

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２６日上海專電》據飛常準Ａｐｐ提供的航班數據信息顯示

，截至今日上午１０：００，上海部分航班受疫情影響而取消。其中，上海浦東機場３成以上航

班被取消，上海虹橋機場當前流量正常。

此外，杭州蕭山機場流量正常，徐州觀音機場３成以上航班被取消。

航線方面，當前京滬航線航班整體運行正常，並未受明顯影響；穗滬航線３成以上航班被取

消；深滬航線５成以上航班被取消。

