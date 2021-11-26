  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/11/2021 12:45

《午市前瞻》大市受日股拖累，專家料恒指兩萬四至兩萬六上落

　　《經濟通通訊社２６日專訊》恒生指數半日收市報２４２１３，跌５２６點或２﹒１３％，
主板成交６５９﹒２２億元。恒生中國企業指數報８６２６，跌１８３點或２﹒０８％。恒生科
技指數報６１９４，跌１６４點或２﹒５８％。

＊李偉傑：美團宜績後再行部署，賭股可續持有＊

　　大市急跌超過５００點，大中華投資策略研究學會副會長（港股）李偉傑向《經濟通通訊社
》表示，今日跌勢較為意外，主因日本股市大跌，拖累亞洲區股市表現。美國商務部再將１２間
中國企業列實體名單，亦為早前中美關係改善憧憬撥冷水。李偉傑料後市未必太悲觀，因為今日
恒指已跌入牛證重貨區，逾兩千多隻牛證被殺，料恒指將於２４０００至２６０００波動上落。
　　另外，美團（０３６９０）將於今日收市後公布業績，李偉傑指市場估計美團第三季收入升
逾三成，料業績表現尚好。但他強調業績是否符合市場預期非常重要，因近期多隻股份在業績遜
預期後都有較大回調，建議未持貨者可待業績後才再行部署。
　　賭股今日跌勢較急，但李偉傑指已持貨者不妨繼續持有，因中長線疫情紓緩仍可憧憬旅遊復
甦，上升動力仍有，料金沙（０１９２８）及銀娛（０００２７）２０天線有支持，未持貨者可
部署２０天線附近吼入。（ｈｃ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話26/11/2021
微信收款碼應用受限　負面消息不絕　騰訊股價受壓
財經熱話26/11/2021
【變種病毒】金沙、銀娛包辦跌幅兩大藍籌　專家籲先觀望！
財經熱話26/11/2021
《放榜前沽貨》市場普遍料季度虧損擴大　美團績前股價下挫
FOCUS26/11/2021
【FOCUS】德國「交通燈」聯盟登場　更自由更綠色或有落差
財經熱話26/11/2021
《午市前瞻》大市受日股拖累 專家料恒指兩萬四至兩萬六上落
市場動向26/11/2021
「創新時代．智建未來」創智營商博覽網上研討會助你探索新機遇
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【hot talk 1點鐘 1周年特別版—睇住賞】賞Laurastar IGGI手提消毒掛熨機

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金