《午市前瞻》大市受日股拖累，專家料恒指兩萬四至兩萬六上落

《經濟通通訊社２６日專訊》恒生指數半日收市報２４２１３，跌５２６點或２﹒１３％，

主板成交６５９﹒２２億元。恒生中國企業指數報８６２６，跌１８３點或２﹒０８％。恒生科

技指數報６１９４，跌１６４點或２﹒５８％。



＊李偉傑：美團宜績後再行部署，賭股可續持有＊



大市急跌超過５００點，大中華投資策略研究學會副會長（港股）李偉傑向《經濟通通訊社

》表示，今日跌勢較為意外，主因日本股市大跌，拖累亞洲區股市表現。美國商務部再將１２間

中國企業列實體名單，亦為早前中美關係改善憧憬撥冷水。李偉傑料後市未必太悲觀，因為今日

恒指已跌入牛證重貨區，逾兩千多隻牛證被殺，料恒指將於２４０００至２６０００波動上落。

另外，美團（０３６９０）將於今日收市後公布業績，李偉傑指市場估計美團第三季收入升

逾三成，料業績表現尚好。但他強調業績是否符合市場預期非常重要，因近期多隻股份在業績遜

預期後都有較大回調，建議未持貨者可待業績後才再行部署。

賭股今日跌勢較急，但李偉傑指已持貨者不妨繼續持有，因中長線疫情紓緩仍可憧憬旅遊復

甦，上升動力仍有，料金沙（０１９２８）及銀娛（０００２７）２０天線有支持，未持貨者可

部署２０天線附近吼入。（ｈｃ）

