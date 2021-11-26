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26/11/2021 17:46

【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒３億人幣，輕手買美團重手沽騰訊

　　《經濟通通訊社２６日專訊》恒指低開２３７點，報２４５０２點。最高跌２３７點報
２４５０２點，最低跌６７７點報２４０６２點。恒指收報２４０８０點，跌６５９點或
２﹒６７％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２２﹒３億元人民幣，減少７﹒７％。美團（０３６９０）、
快手（０１０２４）、建設銀行（００９３９）；淨賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）
、舜宇光學科技（０２３８２）、碧桂園服務（０６０９８）。
　　主板成交１２９７﹒９１億元增加１９﹒５％。其中港股通成交２９５﹒３億元，佔總成交
２２﹒８％。

＊美團餐飲外賣收入增近三成＊

　　美團公布，截至２０２１年９月３０日止第三季餐飲外賣業務收入２６４﹒８５億元（人民
幣．下同），按年升２８％；到店、酒店及旅遊業務收入８６﹒２１億元，按年升３３﹒１％；
新業務及其他業務收入１３７﹒２３億元，按年升６６﹒７％。美團跌３﹒８７％報２６３﹒６
元，北水淨買入４﹒２億元。
　　另外，快手跌８﹒０２％報９０元，北水淨買入３億元。建設銀行跌１﹒３５％報５﹒１元
，北水淨買入１﹒５億元。騰訊控股跌３﹒０１％報４６３﹒４元，北水淨賣出１８﹒６億元。
舜宇光學科技跌３﹒２９％報２２９﹒４元，北水淨賣出１﹒３億元。碧桂園服務跌３﹒９４％
報４７﹒５５元，北水淨賣出０﹒７億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　　４﹒２２
　　快手　　　　（０１０２４）　　　　　　２﹒９７
　　建設銀行　　（００９３９）　　　　　　１﹒４６
　　中國移動　　（００９４１）　　　　　　１﹒１４
　　香港交易所　（００３８８）　　　　　　０﹒９９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　沽出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　－１８﹒６０
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　－１﹒３３
　　碧桂園服務　　（０６０９８）　　　　　－０﹒６８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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