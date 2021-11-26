【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒３億人幣，輕手買美團重手沽騰訊

《經濟通通訊社２６日專訊》恒指低開２３７點，報２４５０２點。最高跌２３７點報

２４５０２點，最低跌６７７點報２４０６２點。恒指收報２４０８０點，跌６５９點或

２﹒６７％。

按額度計算，北水全日淨流入２２﹒３億元人民幣，減少７﹒７％。美團（０３６９０）、

快手（０１０２４）、建設銀行（００９３９）；淨賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）

、舜宇光學科技（０２３８２）、碧桂園服務（０６０９８）。

主板成交１２９７﹒９１億元增加１９﹒５％。其中港股通成交２９５﹒３億元，佔總成交

２２﹒８％。



＊美團餐飲外賣收入增近三成＊



美團公布，截至２０２１年９月３０日止第三季餐飲外賣業務收入２６４﹒８５億元（人民

幣．下同），按年升２８％；到店、酒店及旅遊業務收入８６﹒２１億元，按年升３３﹒１％；

新業務及其他業務收入１３７﹒２３億元，按年升６６﹒７％。美團跌３﹒８７％報２６３﹒６

元，北水淨買入４﹒２億元。

另外，快手跌８﹒０２％報９０元，北水淨買入３億元。建設銀行跌１﹒３５％報５﹒１元

，北水淨買入１﹒５億元。騰訊控股跌３﹒０１％報４６３﹒４元，北水淨賣出１８﹒６億元。

舜宇光學科技跌３﹒２９％報２２９﹒４元，北水淨賣出１﹒３億元。碧桂園服務跌３﹒９４％

報４７﹒５５元，北水淨賣出０﹒７億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） ４﹒２２

快手 （０１０２４） ２﹒９７

建設銀行 （００９３９） １﹒４６

中國移動 （００９４１） １﹒１４

香港交易所 （００３８８） ０﹒９９

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沽出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －１８﹒６０

舜宇光學科技 （０２３８２） －１﹒３３

碧桂園服務 （０６０９８） －０﹒６８

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