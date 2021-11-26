【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒３億人幣，輕手買美團重手沽騰訊

《經濟通通訊社２６日專訊》恒指低開２３７點，報２４５０２點。最高跌２３７點報
２４５０２點，最低跌６７７點報２４０６２點。恒指收報２４０８０點，跌６５９點或
２﹒６７％。
按額度計算，北水全日淨流入２２﹒３億元人民幣，減少７﹒７％。美團（０３６９０）、
快手（０１０２４）、建設銀行（００９３９）；淨賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）
、舜宇光學科技（０２３８２）、碧桂園服務（０６０９８）。
主板成交１２９７﹒９１億元增加１９﹒５％。其中港股通成交２９５﹒３億元，佔總成交
２２﹒８％。
＊美團餐飲外賣收入增近三成＊
美團公布，截至２０２１年９月３０日止第三季餐飲外賣業務收入２６４﹒８５億元（人民
幣．下同），按年升２８％；到店、酒店及旅遊業務收入８６﹒２１億元，按年升３３﹒１％；
新業務及其他業務收入１３７﹒２３億元，按年升６６﹒７％。美團跌３﹒８７％報２６３﹒６
元，北水淨買入４﹒２億元。
另外，快手跌８﹒０２％報９０元，北水淨買入３億元。建設銀行跌１﹒３５％報５﹒１元
，北水淨買入１﹒５億元。騰訊控股跌３﹒０１％報４６３﹒４元，北水淨賣出１８﹒６億元。
舜宇光學科技跌３﹒２９％報２２９﹒４元，北水淨賣出１﹒３億元。碧桂園服務跌３﹒９４％
報４７﹒５５元，北水淨賣出０﹒７億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） ４﹒２２
快手 （０１０２４） ２﹒９７
建設銀行 （００９３９） １﹒４６
中國移動 （００９４１） １﹒１４
香港交易所 （００３８８） ０﹒９９
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沽出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） －１８﹒６０
舜宇光學科技 （０２３８２） －１﹒３３
碧桂園服務 （０６０９８） －０﹒６８
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