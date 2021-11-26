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即市新聞

26/11/2021 16:20

《美元走勢－羅明立》美元兌日圓１１６應是短線較重要的阻力

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１５﹒４９　１１５﹒１１　１１４﹒４５
　　歐元╱美元　１﹒１２３５　１﹒１２４４　１﹒１２０７
　　英鎊╱美元　１﹒３３０４　１﹒３３１７　１﹒３２９７
　　美元╱瑞郎　０﹒９３０８　０﹒９３５５　０﹒９３０４
　　美元╱港元　７﹒７９７２　７﹒７９９５　７﹒７９５８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》昨日（２５日）美國感恩節假期休市，市況平靜，美匯指數結束過去四日的升
勢，輕微低收。歐洲疫情惡化，德國確診病例激增，多國準備再度封城，但同時引起民眾抗議，
加上通脹高企，都在打擊消費者信心，不利即將到來的聖誕購物旺季的銷情，消息面繼續利好美
元。
　　歐洲央行１０月會議紀要顯示其貨幣政策立場仍然偏鴿，認為現時的情況，再繼續確定寬鬆
措施，對貨幣政策要保持耐性，避免過度反應。歐元在１﹒１２收下略為喘定，但反彈力度有限
，短期或在１﹒１１５０╱１﹒１３００之間波動。美元兌日圓前日漲至１１５﹒５０後調整近
１００點，１１６應是短線一個較重要的阻力，高位勿追美元，接近１１４可試吸納。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　買入歐元　１﹒１２００　１﹒１３２０　１﹒１１５０
　　美元兌日圓　沽出日圓　１１４﹒００　１１５﹒００　１１３﹒５０
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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