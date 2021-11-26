【夜期時段】即月期指最新報２４００２點，跌８０點，低水７９點

《經濟通通訊社２６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４０８５點，升３點，高水４點
，最新報２４００２點，跌８０點，低水７９點，合約成交９５７張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８５７３點，無升跌，低水３點，最新報８５４５點，跌
２８點，低水３１點，合約成交８１８張。
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