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26/11/2021 17:58

港華燃氣冀成為龍頭為行業提供能源、碳排交易及控制溫室氣體管理

　　《經濟通通訊社２６日專訊》港華燃氣（０１０８３）建議改名為港華智慧能源，集團今日
舉行特別股東會予以表決，董事會主席李家傑表示，整個中國要由代石燃料轉化成可再生能源需
要投入１５萬億元人民幣，在這龐大的市場中，改名反映集團有決心在相關行業中做到龍頭地位
，為行業提供管理服務。
　　他強調，集團將成為能源、碳排交易及控制溫室氣體的管理公司，形容集團就如酒店管理公
司，可以為客戶提供優質的管理服務，由其他人作實質投資，也可自行投資，故不擔心成本投入
的問題。他又透露，集團與巴士公司合作，在港進口氫氣巴士，由公司負責為巴士公司提供氫氣
，認為氫能比電動汽車能源更為潔淨，目前先重點關注項目的安全性，其次才考慮盈利。

＊李家傑：內地限電反映減排決心＊

　　李家傑提到，全球多個國家都未有就減排目標作出行動，但中國在這方面可謂「說到做到」
，早前在內地發生的關閘限電正正反映中央的減排決心，寧可經濟上有所損失，也要實現減排目
標。他指出，中國政府正與業界商討，要求他們放棄低競爭力、低技術的工廠，形容此舉是利國
利民，也惠發下一代的持續發展。

＊第三方注資增信心，現已完成零碳園區項目年度目標＊

　　港華燃氣早前向私募基金Ａｆｆｉｎｉｔｙ發行新股及可換股債券，籌近２８﹒０２億元。
集團執行董事暨行政總裁黃維義指出，集團目標到２０２５年發展到２００個零碳園區項目，每
個園區大約投資３至５億元人民幣，以平均每年完成３０個園區計，目前已達到年度目標，認為
對股東及投資者有交代。此外，由第三方Ａｆｆｉｎｉｔｙ投資後，市場對集團的信心大增，陸
續收到各方來電尋求業務合作。李家傑預料，相關項目將於一年後便有產出，屆時將成為樣板幫
助集團發展管理業務。
　　而對於碳交易市場，黃維義舉例指歐洲的碳交易市場每噸的交易價超過５０歐元，而中國每
噸成交約在５０元人民幣，加上碳交易是全球性，而中國碳排量巨大，因此看好認為相關市場未
來幾年發展。他又透露集團也有投資在芯片產業，對正在建構碳交易平台有正面幫助。（ａｃ）

　

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