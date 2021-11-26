【企業盈警】皇冠環球集團（７２７）料中期盈轉虧蝕２０００萬

《經濟通通訊社２６日專訊》皇冠環球集團（００７２７）公布，預計截至今年９月３０日

止六個月，將錄得股東應佔綜合虧損約２０００萬元，而去年同期則錄得股東應佔綜合溢利

１７０萬元，主要是由於中山物業之租金收入相比上一期間減少約６５０萬元及購股權開支於本

期間增加６００萬元。（ｂｎ）

