【恒大困局】傳海南省儋州市收緊對恒大以房抵債交易監管

《經濟通通訊社２６日專訊》內媒《財新網》引述地方當局稱，海南省儋州市監管機構收緊
對中國恒大（０３３３３）「以房抵債」安排的監管，因憂慮此類交易面臨風險。
報道指，恒大本周被儋州市住建局告知，將禁止使用海花島項目資產來償還非相關債務的交
易。
報道引述未具名監管機構稱，當局計劃保護海花島項目的流動性並確保其交付。（ａｃ）
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