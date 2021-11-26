【恒大困局】傳海南省儋州市收緊對恒大以房抵債交易監管

《經濟通通訊社２６日專訊》內媒《財新網》引述地方當局稱，海南省儋州市監管機構收緊

對中國恒大（０３３３３）「以房抵債」安排的監管，因憂慮此類交易面臨風險。

報道指，恒大本周被儋州市住建局告知，將禁止使用海花島項目資產來償還非相關債務的交

易。

報道引述未具名監管機構稱，當局計劃保護海花島項目的流動性並確保其交付。（ａｃ）







