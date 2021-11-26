《小傳日記》又現變種新冠病毒，魚缸準備一鑊熟？

《小傳日記》天氣涼浸浸，魚缸就傷透股民心！一開波已經跌２９６點，之後越跌越多，最

多跌６７０點。ＡＴＭ全軍覆沒，今日收市後放榜嘅美團（３６９０）一口氣跌近４巴仙。疫情

又有機會爆過，賭股、餐飲股、航空股呢類通關概念股雪上加霜。最後，魚缸總算好驚險咁「摱

車邊」守得住兩萬四。收報２４０８０，跌６５９點或跌近３巴仙，主板成交１２９７﹒９１億

銀。國企指數報８５７６，跌２３３點或跌近３巴仙。恒生科技指數報６１５１，跌２０６點或

跌３巴仙。

重磅科技股琴日先好番少少，今日又跌到傻。有傳微信、支付寶收款碼嚟緊唔可以用喺經營

收款，阿爺可能加強條碼支付監管，騰訊（００７００）同阿里巴巴（０９９８８）當然走唔甩

。前者跌３巴仙，報４６３﹒４銀；後者連１３０銀「血肉長城」都守唔住，跌近５巴仙，報

１２９﹒１銀。快手（０１０２４）近日畀北手係咁掃貨，今日就跟埋其他科技股一齊冧，跌８

巴仙，報９０銀。

疫情又有變數！非洲南部發現新型變種病毒，可能比Ｄｅｌｔａ毒株更加有殺傷力。疫情有

復發跡象，唔少通關概念股頂唔住跌浪。賭股情況慘烈，金沙（０１９２８）、銀娛

（０００２７）都跌超過６巴仙，連埋餐飲股海底撈（０６８６２）跌５巴仙，成為今日表現頭

三隻差嘅藍戰士。航運股起唔到飛，國泰（００２９３）據報下個月減飛往香港客運航班，今日

跌４巴仙，報６﹒７６銀；國航（００７５３）同東航（００６７０）都跌３巴仙，報５﹒３１

銀同２﹒８６銀。

今日魚缸多咗啲成交，但係資金流出量比上個交易日少咗９９億，係２０日以嚟第一次見到

資金淨流出。新病毒出現，道指期指早段急跌。經歷完「黑色星期五」後，美股可能要迎嚟黑暗

嘅日子，睇怕會同魚缸一鑊熟。兩萬四都守唔住嘅話，只可以講句：無眼睇啦！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

