《股市一周》變種病毒現且監管政策持續出台，港股全周挫９６９點

《經濟通通訊社２６日專訊》本周港股持續弱勢，重返二萬四關水平。本周可謂多事之秋，

先是聯儲局主席鮑威爾獲提名連任，市場憂慮反映貨幣政策的前景不太鴿，且見內地對科技股的

監管政策持續出台，加上南非出現全新變種新冠病毒，為市場帶來震盪。港股全周挫９６９點。

周一（２２日），科技股、石油股、內銀股及藥股偏軟，全日維持窄幅上落，港股收報

２４９５１點，跌９８點。

周二（２３日），聯儲局主席鮑威爾獲提名連任，且見科技股及藥股續受沽壓，全日港股維

持２００至３００多點跌幅。最終港股收報２４６５１點，跌２９９點。

周三（２４日），大市好淡角力，受阿里雲及百度雲遭約談消息拖累，惟美團

（０３６９０）撐市，恒指收報２４６８５，升３３點。

周四（２５日），恒指全日窄幅上落，最終收報２４７４０點，升５４點。

本日（２６日），市場傳出南非出現全新變種新冠病毒，亞太主要股市下挫，加上美股期貨

於亞洲時段急挫，拖累港股氣氛。恒指全日收報２４０８０，跌６５９點或跌２﹒６７％，主板

成交１２９７﹒９１億元。國企指數報８５７６，跌２３３點或跌２﹒６５％。恒生科技指數報

６１５１，跌２０６點或跌３﹒２５％。

恒指本周在２４０６２點至２５０９９點間波動，上下波幅１０３７點，全周跌９６９點或

３﹒８７％，收報２４０８０點，日均主板成交１２２４﹒９２４億元，按周少近３％。國指本

周在８５６８點至９００１點間波動，上下波幅４３２點，全周跌３９４點或４﹒４％，報

８５７６點；科指本周在６１４９點至６４６０點間波動，上下波幅３１０點，全周跌３０５點

或４﹒７４％，報６１５１點。



＊內地監管持續，科技股續遭殃＊



內地持續出台政策監管科技股。先見內地約談阿里雲、百度雲，要求兩家企業落實防範治理

電信網絡詐騙工作；加上內媒指，明年３月１日起「掃碼支付」將被納入監管，微信、支付寶等

個人收款碼不能用於經營業務，同時個人靜態收款條碼不能用於遠程非面對面收款，拖累科技股

氣氛。阿里（０９９８８）跌全周７﹒３２％，報１２９﹒１元創Ｈ股上市新低；美團

（０３６９０）跌６﹒１３％，報２６３﹒６元；騰訊（００７００）跌６﹒５７％，報

４６３﹒４元。

另外，多間科技股公布業績。阿里健康（００２４１）中期虧損２﹒３２億人民幣，股價全

周跌１７﹒４８％，報７﹒４１元；小米（０１８１０）第三季純利按年跌８３﹒８％，跌

９﹒８８％，報１９﹒０６元；快手（０１０２４）第三季經調整虧損擴大至４８﹒２２億人幣

，跌６﹒５４％，報９０元。



＊各板塊表現參差，電子煙概念炒起＊



內房股普遍打回原形。中國恒大（０３３３３）全周跌１０﹒０７％，報２﹒５元；融創

（０１９１８）跌８﹒１８％，報１４﹒１４元；世茂（００８１３）跌９﹒３８％，報

９﹒３８元

市場憧憬多家電子煙公司參與「國家標準制定」會議，相關概念股有炒作。思摩爾

（０６９６９）飆２３﹒４３％，報４９元；比亞迪電子（００２８５）飆９﹒６０％，報

３２﹒５５元；中國波頓（０３３１８）飆５３﹒７４％，報４﹒５２元。

染藍股份首周表現普遍偏軟。網易（０９９９９）跌０﹒１７％，報１７８﹒７元；京東集

團（０９６１８）跌１﹒８２％，報３４６元；潤啤（００２９１）跌０﹒３９％，報

６４﹒７５元；新奧能源（０２６８８）升５﹒６４７％，報１４９﹒９元。





＊下周公布內地ＰＭＩ、美國非農數據等＊



下周一（２９日）美國公布１０月待完成房屋銷售；下周二（３０日）中國公布１１月製造

業採購經理指數（ＰＭＩ）及綜合採購經理指數（ＰＭＩ）、德國１１月失業人數變化、歐元區

１１月消費者價格指數（ＣＰＩ）、加拿大９月國內生產總值（ＧＤＰ）；下周三（１日）澳洲

公布第三季國內生產總值（ＧＤＰ）、中國１１月財新製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）、美國

１１月供應管理協會（ＩＳＭ）製造業採購經理指數（ＰＭＩ）；下周四（２日）公布歐元區

１０月失業率；下周五（３日）公布中國１１月財新服務業採購經理指數（ＰＭＩ）、美國１１

月非農就業人數、美國１１月失業率。（ｋｓ）





