《品中資－羅國森》騰訊、阿里，不再「平起平坐」

《品中資》有留意本欄的讀者應該知道，長期以來，我的愛股都是騰訊（００７００）。但

２０１９年阿里巴巴（０９９８８）（下稱阿里）來港第二上市後，我對阿里也很感興趣。無他

，因為阿里同樣是具前瞻性眼光和長遠策略的大型科網企業，規模比騰訊有過之而無不及。

我初期的投資策略是，不以新資金買阿里，而是減持一些騰訊去買阿里（因為在騰訊已算重

注），但後來也曾額外加注。今年２月之後，科網股回落，我稍為減持了騰訊和阿里。

而隨著阿里的「壞消息」愈來愈多，我進一步減持阿里，但手上仍持有一些，這部分持股現

在當然要「坐艇」。

至於騰訊，我沿用早前提過的策略，基本的持股不變，每當跌至低位時就買入兩手，有一成

左右利潤便沽出其中一手，保留另一手（當騰訊大升時才沽這一手，但今年以來仍未有機會）。

因此，到現在為止，我的騰訊持倉，是比年初時稍為增加了一點。

我持有騰訊會更安心，其中一個原因是在低位買入，就算跌一截我仍然有賺。

另外當然是，騰訊始終是港股中，最優質的一隻股票。如果面對今年以來的低潮，我就全數清倉

，等低位才補回，有可能錯過她的回升（好股一彈就可以拋離很遠）；因此，我寧願保留一個核

心的倉位，在此之上，我才多做一些短？操作。



＊阿里的問題比騰訊多＊



對於阿里，我的看法是，她仍然是一隻優質股，但她面對的問題比騰訊多，除了監管之外（

有人認為，阿爺特別針對阿里，但我不太同意），由於她的核心業務是電子商貿，較受經濟環境

影響。今年以來，內地經濟停滯不前，就直接導致阿里的增長放緩；所以，股價有可能持續低迷

。

因此，我大手減持了阿里之後，便一直按兵不動，只密切注視她的低位變化。目前來說，

１０月初的低位１３２元似乎守得住，周三（２４日）時雖然一度跌穿，並見過１３０﹒７元，

但很快便回升，昨日股價更出現難得一見的反彈（昨日收報１３５﹒４元）。

我仍然看好阿里，但從投資角度，我會等她露出曙光之後才會考慮加注，補回早前的持股。

但經過今年以來的變化，我對騰訊的信心明顯增大了，對阿里則持平。因此，我會修訂早前「平

起平坐」的策略，明顯偏好騰訊，以兩者的注碼計，我會是七三之比，即是七成資金買騰訊，三

成買阿里。

今年以來，騰訊股價大約下跌一成半，但阿里卻大跌了四成二（騰訊去年底股價５６４元，

昨日收報４７７﹒８元；阿里巴巴去年底報２３２﹒６元，昨日收報１３５﹒４元），某程度上

已經說明一切。

另外，單是兩者的核心業務，騰訊已經勝阿里一籌，因為騰訊的核心業務是電腦和手機遊戲

，而阿里則是電子商貿。

我曾經多次指出，遊戲業務的毛利甚高，一般都有六成，而且也不受經濟環境影響，是她最

可貴之處。去年內地疫情嚴峻，但騰訊的遊戲業務卻大幅增長，又一次證明這個論說了。

相反，阿里的電商業務，直接受經濟環境影響，毛利又較低。事實上，今次業績後觸發的跌

市，其中一個原因就是阿里調低了今年全年的收入預測，因為管理層擔心內地經濟有下行風險，

內需市場放緩。

過去，騰訊以個人業務起家，而阿里則以企業業務起家，但近年騰訊已經改變策略，也積極

開拓企業業務，即是從這個角度看，騰訊跟阿里又接近了一些。當然，這條路未必平坦易行，但

潛力卻比個人業務大。

另一方面，為了長遠的增長無論騰訊或阿里，都藉著自己擁有的大數據，拓展雲計算業務，

即是騰訊雲和阿里雲，這「兩舊雲」將是這兩大巨頭的增長引擎。

但更重要的是，兩大巨頭都擁有龐大資本，她們也擅用這方面的優勢，除了入股初創公司外

，也直接投入一些前沿的基礎科技，包括人工智能、機械人、物聯網，以及近期熱爆的元宇宙。



＊騰訊更具元宇宙概念＊



提起元宇宙，我認為，早期會更利好騰訊，因為騰訊的核心業務是遊戲，而元宇宙最早期的

應用，相信非遊戲項目莫屬。因此，從這個角度看，未來騰訊的增長動力可能比阿里更強呢！

當然，在回復增長之前，這兩大巨頭也要面對互聯網行業的監管問題，最近更傳出可能會對

科網企業徵收數據稅，但暫時仍未有確實公布，但如果稅率偏高，影響也可以很大。

回說個別的監管。騰訊方面，中央為防止青少年沉迷打機，所以施加很多限制。官媒甚至一

度質疑，一個「荼毒」青少年的項目，竟然發展成千億產業，令騰訊的核心業務也蒙上陰影（官

媒後來低調處理這個批評）。

在最新公布的季度業績中，騰訊首次把遊戲業務分成中國和海外市場兩部分，明顯是回應這

方面的打壓。管理層已經預告會加大海外遊業業務的拓展，以突出海外市場的增長。

至於阿里，在增長放緩的情況下，在業績報表中，只能再強調三大業務策略，即是全球化、

內需和雲計算，強調因為要加大這幾方面的投入，所以令盈利增長放慢。

以股份市值計，２０１９年阿里來港第二上市時，騰訊只有３萬億元左右，還不及阿里，但

以昨日收市價計，騰訊的市值已達４﹒６萬億，但阿里只是２﹒９萬億，在此消彼長之下，現在

阿里的市值已落後騰訊一大截（見附表）。

總結一句，「平起平坐」的想法已經改變，我是會厚騰訊，薄阿里呢！

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



騰訊在多方面拋離阿里

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騰訊（００７００） 公司資料 阿里巴巴（０９９８８）

約４﹒６萬億港元 市值 約２﹒９萬億港元

－１５％ 今年以來股價表現 －４３％

社交媒體（佔２１％） 主要業務 電商業務（佔８４％）

網絡遊戲（佔３２％） 雲計算（佔１０％）

網絡廣告（佔１６％） 數字媒體及娛樂（佔５％）

金融科技及企業服務（佔３０％） 創新業務（１％）

其他（佔１％）

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２０２１年６－９月季度業績比較（人民幣）

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１，４２４億元 收入 ２，００７億元

＋１３％ 按年變幅 ＋２９％

３９５億元 純利 ５４億元

＋３％ 按年變幅 －８１％

３１７﹒５億元 非公認會計準則純利 ２８５億元

－２％ 按年變幅 －３９％

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資料來源：公司報表

＃阿里巴巴年結日為３月３１日，所以，６－９月為第二季業績，騰訊則為第三季



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