《雷鳴天下－雷鼎鳴》政府才是問題所在

《雷鳴天下》美國社會問題近年陸續浮現，十分嚇人。三藩市地標之一的聯合廣場，有名店

在光天化日下被賊人搶掠一空；次日，又有２２名蒙面人跑到附近核桃溪小鎮的豪華商場，再次

示範美式打劫是甚麼一回事。我的母校芝加哥大學今年第３次有人在校園附近被槍殺，今次受害

者是港大畢業、我一位朋友的研究助理，到芝大讀統計的研究生。到羅省或三藩市旅遊的人若見

到滿街都是露宿者，則不要以為這是新的風景線，露宿是天氣溫和的城市一早已有的現象。



為何出了這些問題？政府怎麼不管了？從更深的層次分析，我們不難發現，其實政府本身才

是始作俑者，但你若去責怪政府，恐怕會碰上大條道理振振有詞的反擊，隨時自陷道德低地。



為何如此？到地獄之路往往由善意鋪成，上述現象都可溯源至政客與官僚看來良好的意圖。

美國不少人認為擁有槍械是他們的權利，此種自由受憲法保護，當你見到１０餘歲的小女孩掛著

機關槍在遊行的隊伍中挺胸而行，又能如何反駁？加州（其實其他州也有相同問題）時有人跑入

商場「搬屋咁搬」，店員卻不敢阻擋，根源是賀錦麗當加州檢察官時通過的一條大義凜然的極左

法例︰收入分布太過不公，窮人買東西不付錢情有可原，所以只要不問自取的商品價值在９５０

美元以下，只算是小罪，不用起訴。但要注意，小偷不用受罰，很快便會食髓知味，幹起更大的

勾當。露宿者人數為何這麼多？最重要的因素恐怕是租金管制。有些滿口正義的政客官僚認為租

金不加管制便會民不聊生，誰知一有此管制，業主為保自己利益，揀租客時怕他們將來賴死不走

，十分挑剔，申請租屋有時有如申請入大學般複雜，租金也訂得特別高，否則將來不能加租便大

大吃虧，住不起天價房屋的唯有住在街頭或公共交通工具之中。



＊政客官僚大義凜然，好心做壞事＊



不要以為只是美國政府的政客官僚才會好心做壞事。香港政府為遏抑樓價，推出了不少辣招

，但近１０年來這些辣招不但完全無力阻擋樓價上升，反而是火上加油。從前８、９成的樓宇交

易在二手市場，地產商佔比甚低，想壟斷也做不到，但辣招的種種限制卻使到二手市場大幅萎縮

，剩下地產商的一手新樓獨領風騷，地產商如何會不利用市場短缺食到盡？



在自由市場機制中，經濟學家根本便假設參與交易的人都是自私自利，但正如亞當史密的論

述，自由市場有一無形之手，把這些基於私利的交易轉化為對社會大大有利的結果。政府也是一

個機制，但這機制並無市場機制的能力，無法保證能把私利化為對大眾有利的政策。經濟大師佛

利民更曾指出，就算政客官員人人大公無私，結果也不會改變。民選的政府要花言巧語才能維持

政權，政客官僚的才幹高低取決於其能言善道的能力，但這種能力不但不會點石成金，還可能點

石成糞。這不是政客與官僚是好人壞人的問題，而是機制如此。



＊政策愈失敗，愈易獲得更多資源＊



佛利民對此頗有論述。在自由市場中，若某項目或某公司是失敗的，很快便會被終止，因要

止蝕也。但政府發起的政策或制度，卻無此淘汰敗者的機制。更有甚者，愈是失敗的項目，愈有

獲得投放更多資源繼續擴充的可能。項目或政策的負責人面對失敗，最常用的解釋便是資源投放

不足，規模不夠，因此解決之道便是放入更多的資源意圖改變局面。



有時某些項目原本是正確的，但時移世易，其存在的原因可能已消失，但這些項目的持份者

會甘願退出歷史舞台嗎？不會，他們都懂得發明新的說詞，把自己的存在意義合理化，並要把項

目擴充。佛利民舉的例子包括了國際貨幣基金組織（ＩＭＦ），此組織的功能本來是保障在固定

匯率下金融能有效運作，當黃金本位瓦解後，ＩＭＦ本再無必要存在，但其持份者卻硬是把自己

的功能改為與世界銀行相仿，專門借錢給各國政府。



美國醫療體系的經驗也頗值得我們注意。半個世紀前，美國醫療開支大約佔ＧＤＰ ３％至

５％，現今卻直逼２０％，但此種開支擴充卻未見病人都可蒙受其利，很多錢只是用在滿足政府

的規條上，負責填表的行政人員大增，美國平均每張病床所需的人手，從戰後的０﹒７人增至

９０年代初的４﹒６人，這些可不都是醫生護士，大部分是行政人士。回頭一想，香港會否也會

出現此現象？新冠疫情下，社會用了不少資源去追蹤或登記，據多方觀察，不少工作人員十分清

閒。追蹤監察本來有此需要，但疫情總有完結一天，到時一些再無用處的部門或人力會否自動退

場？恐怕未必。這便是考驗政府能力的時候了。《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授

雷鼎鳴》



（轉載自晴報）

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