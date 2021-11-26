《神州頭條》財經報章頭版摘要：京滬廣深等６市試點營商環境創新

《經濟通通訊社２６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



國務院部署在六城市開展營商環境創新試點

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國務院日前發布《關於開展營商環境創新試點工作的意見》，部署在北京、上海、重慶、杭州、

廣州、深圳６個城市開展營商環境創新試點，加快打造市場化法治化國際化的一流營商環境，更

大力度利企便民。



商務部正抓緊推進外資准入負面清單修訂

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商務部新聞發言人束珏婷２５日在商務部例行新聞發布會上表示，商務部和發改委共同開展了全

國和自貿區外資准入負面清單修訂工作，將進一步縮減清單。目前正在抓緊推進中。



專家建議加快建立煤炭價格區間調控長效機制

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國家發改委價格司２４日下午召開座談會，研究進一步完善煤炭市場價格形成機制相關問題。與

會專家建議，要加快建立煤炭價格區間調控的長效機制，使煤炭價格真實反映市場供求基本面，

防止價格大起大落。





《上海證券報》



易會滿會見香港金管局總裁

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根據中證監消息，中證監主席易會滿２４日視頻會見了香港金融管理局總裁余偉文、香港銀行公

會主席林慧虹以及香港銀行界代表團。雙方就內地資本市場下一步開放舉措、深化兩地資本市場

務實合作等議題進行了交流。



上海數據交易所啟航

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上海數據交易所揭牌成立儀式暨２０２１上海全球數商大會２５日在滬舉行。今後，上海數據交

易所將為國內外數商提供全天候掛牌、全地域交易、全流程追溯的服務。



人身險銷售將迎來強監管

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銀保監會擬定的《人身保險銷售管理辦法（徵求意見稿）》正在業內徵求意見。《辦法》對保險

銷售的各個環節提出規範性要求，包括首次對人身保險產品提出分級要求，對銷售人員提出誠信

要求等。





《證券時報》



國務院１０１項舉措推進營商環境創新試點

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國務院日前發布《關於開展營商環境創新試點工作的意見》，部署在北京、上海、重慶、杭州、

廣州、深圳６個城市開展營商環境創新試點，加快打造市場化法治化國際化的一流營商環境，更

大力度利企便民。



易會滿會見香港金管局總裁余偉文

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中證監主席易會滿近日視頻會見了香港金融管理局總裁余偉文、香港銀行公會主席林慧虹以及香

港銀行界代表團。本次活動是香港金管局及銀行公會與內地中央部委年度會晤的一部分。



上海數據交易所揭牌成立

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上海數據交易所昨日正式揭牌並啟動全數字化交易系統，定位為實現「匯天下數據而通之、聚天

下數據而用之」的關鍵平台型基礎設施，是推動數據從資源向要素轉化的樞紐。（ｌｃ）

