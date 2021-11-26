《鍾之日記》網絡支付遭重錘，阿里騰訊半空墮

《鍾之日記》１１月２６日，香港天氣：晴。香江魚缸：挫。祖國股市：跌。



南非新變種新冠病毒擴散，外圍市場恐慌情緒蔓延，中國重拳監管持續，ＡＴＭ股走低，拖

跌香江魚缸今日重挫。恒指全日收報２４０８０，險守２４０００點關口，收跌６５９點或

２﹒６７％，創９月２０日以來最大單日跌幅，主板成交１２９７﹒９１億元。

曾幾何時，網絡支付曾被內地視為科技發達的象徵，甚至被官媒譽為「新四大發明」之一，

只不過時移事易，隨著內地互聯網企業遭到監管當局連番捶打，網絡支付成為最新一個被監管盯

上的領域，昔日的「小甜甜」淪為如今的「牛夫人」。

人民銀行發布條碼支付監管新規，自明年３月１日起生效，新規焦點在於對個人帳戶的限制

，個人收款碼以後不得用於經營性服務，亦不可以用於遠程非面對面收款。過往內地的小商小販

通常會使用個人收款碼收取客戶現金，例如菜販、流動攤檔、手作藝人等，消費者支付後會發現

收款者是人名而不是企業名字，在新政嚴格實施後，經營者必須在支付寶和微信等支付工具申請

商戶收款碼，和大企業一樣納入監管。

人行解釋稱新政是為了規避轉移賭資等洗黑錢行為，但是外界認為，收緊個人收款碼使用難

以防止洗錢，因為個人碼收款一年限額只有２０萬元人幣，但凡是有點規模的犯罪團夥都不會考

慮用網絡支付工具。除了防止洗錢外，新政實施後當局可以更好地監管小微商戶的現金流水，方

便日後監察小攤小販的逃稅情況，對政府而言當然是好事，但對小微企業而言經營壓力自然更重

。

消息一出引發市場嘩然，有人認為以後在菜市場和美食街這些場合，現鈔將重新回歸，對涉

足網絡支付的兩大互聯網巨頭自然不是好事，阿里（０９９８８）全日股價跌４﹒７％，報

１２９﹒１元，騰訊（００７００）跌３％，報４６３﹒４元。



＊Ａ場數字支付股逆市揚，滬指全周累升０﹒１％＊



滬深股市氣氛趨弱，滬綜指低開低走，收跌０﹒５６％，報３５６４﹒０９點，全周累計仍

升０﹒１％，連揚三周。

人行發布條碼支付監管新規，明年３月１日起微信、支付寶等個人收款碼不能用於經營性服

務，同時個人靜態收款條碼不能用於遠程非面對面收款。新規並非對收款碼的商用完全禁止，市

場認為是政府推進數字人民幣取代微信與支付寶在中國支付市場的領導地位的決心顯現。數字貨

幣板塊盤中逆市大漲逾４％，電子支付板塊亦揚０﹒５％。

人民銀行本周實現淨投放１９００億元人民幣。兩市全日成交１１０１７億元人民幣，按日

減少１％，仍連續第２６個交易日突破１萬億。外資今日通過陸股通淨流走４４﹒８億元人民幣

，結束連續五個交易日淨流入。



＊疫情無了期，濠賭股哭暈＊



南非的新型變種病毒驚現香港，加上上海新增３例本土新冠確診，消息或影響港府與內地商

討通關的進展，拖累濠賭股今日顯著回吐。澳博（００８８０）插水８％，金沙（０１９２８）

瀉７﹒２％，銀娛（０００２７）跌６﹒８％，永利澳門（０１１２８）跌６﹒５％，美高梅

（０２２８２）跌７﹒９％，新濠（００２００）跌４﹒４％。

此前瑞信唱好濠賭股，預期大眾市場復甦會於明年下半年隨出遊限制放寬而加快，２０２３

年貴賓廳賭收會回復至２０１９年水平的５２％，大眾市場則回復至９５％，分別較早前預期的

５１％及８５％為高。瑞信將濠賭股２０２３年ＥＢＩＴＤＡ調升１１％至２６％，同時將目標

價升３４％至１１７％，以反映監管前景及復甦路道可見度較之前高。該行一併調升金沙、永利

、澳博、新濠、銀娛、美高梅評級至「跑贏大市」。



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