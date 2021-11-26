【新冠肺炎】上海暫停跨省團隊旅遊及「機票＋酒店」業務

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２６日上海專電》在上海昨日（２５日）通報３例新冠確診

病例後，上海市文旅局緊急發布通知，要求從即日起，各旅行社及在線旅遊企業立即暫停經營跨

省團隊旅遊及「機票＋酒店」業務，待上海市全部為低風險地區後，可恢復經營跨省團隊旅遊及

「機票＋酒店」業務，但不得組團前往中高風險地區旅遊，不得承接中高風險地區旅遊團隊，不

得組織中高風險地區遊客外出旅遊。

