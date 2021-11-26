【新冠肺炎】上海暫停跨省團隊旅遊及「機票＋酒店」業務

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２６日上海專電》在上海昨日（２５日）通報３例新冠確診
病例後，上海市文旅局緊急發布通知，要求從即日起，各旅行社及在線旅遊企業立即暫停經營跨
省團隊旅遊及「機票＋酒店」業務，待上海市全部為低風險地區後，可恢復經營跨省團隊旅遊及
「機票＋酒店」業務，但不得組團前往中高風險地區旅遊，不得承接中高風險地區旅遊團隊，不
得組織中高風險地區遊客外出旅遊。
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|市場動向26/11/2021
亞洲知識產權營商論壇「迸發創新‧持續發展與增長動力」
|財經熱話26/11/2021
【虛幣世界】感恩節加密貨幣攀升，多款山寨幣上揚
|中國故事25/11/2021
《神州經脈》美擴大實體清單涉多間中企 滬指低收三千六無功而返
|財經熱話25/11/2021
國策來祝福 電力股穩升 華潤電力曾飆一成
|財經熱話25/11/2021
【酒向高端】啤酒市場轉戰高檔 潤啤百威揀邊杯？
|財經熱話25/11/2021
珠澳放寬通關大行齊唱好 濠賭股強勢持續全線上升
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰