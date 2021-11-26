【大國博弈】國科微、國盾量子及紫光股份均稱入美黑名單影響不大

《經濟通通訊社２６日專訊》美國商務部擴大實體清單，將２７個實體及個人列入軍事最終

用戶黑名單，其中１２間是中國企業。聲明指，這些實體和個人被列入的原因包括支持中國軍事

量子計算應用、支持俄羅斯軍方及巴基斯坦的核子與導彈擴散。有關制裁涉及多家Ａ股公司。

國科微（深：３００６７２）公告指，針對被美國商務部列入實體清單可能發生的風險，公

司正在積極應對。公司向客戶銷售產品和提供服務不會因公司被列入實體清單而受到直接影響。

目前公司各項業務穩步推進，經營及財務情況正常。國科微昨日（２５日）暴跌兩成跌停。

國盾量子（滬：６８８０２７）公告，稱公司及子公司上海國盾被美國列入實體清單，不會

影響公司現有產品的生產、銷售和服務，目前公司各項業務穩步推進，經營及財務情況正常。國

盾量子股價昨日逆市上行，全日漲１﹒５％。

紫光股份（深：０００９３８）公告，間接控股子公司新華三半導體被列入相關實體清單，

該事項對公司及新華三集團現有運營及財務狀況無重大不利影響。公司正在研究美國商務部的決

定，以更好的了解其含義和原因。紫光股份昨日收挫９％。（ｃｔ）

