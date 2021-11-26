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26/11/2021 09:20

【新冠肺炎】全國昨新增本土確診４宗，上海３例

　　《經濟通通訊社２６日專訊》國家衛健委公布，昨日（２５日）全國報告新增確診病例１３
例。其中本土病例４例（上海３例，其中浦東新區２例、青浦區１例；遼寧１例，在大連市）；
境外輸入病例９例，含１例由無症狀感染者轉為確診病例（在天津）；無新增死亡病例。新增疑
似病例２例，均為境外輸入病例（均在上海）。
　　當日新增治愈出院病例６７例，解除醫學觀察的密切接觸者４４９２人，重症病例與前一日
持平。境外輸入現有確診病例３８７例（其中重症病例３例），現有疑似病例４例。累計確診病
例１００９１例，累計治愈出院病例９７０４例，無死亡病例。
　　全國現有確診病例８６０例（其中重症病例８例），累計治愈出院病例９３０８７例，累計
死亡病例４６３６例，累計報告確診病例９８５８３例，現有疑似病例４例。累計追蹤到密切接
觸者１３１５４８５人，尚在醫學觀察的密切接觸者２８３４２人。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例２９０４８例。其中，香港特別行政區１２４１７例（出
院１２１２５例，死亡２１３例），澳門特別行政區７７例（出院７７例），台灣地區
１６５５４例（出院１３７４２例，死亡８４８例）。
　　全國昨日報告新增無症狀感染者１８例，其中境外輸入１５例，本土３例（浙江２例，均在
杭州市；江蘇１例，在徐州市）；當日轉為確診病例１例（為境外輸入）；當日解除醫學觀察
６２例（境外輸入１０例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者４４９例（境外輸入３７２例）。
（ｗｌ）

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