【重拳監管】人行：明年３月起微信支付寶收款碼不能用於經營收款

《經濟通通訊社２６日專訊》據內地媒體報道，人行發布條碼支付監管新規，明年３月１日

起「掃碼支付」這一動作將被納入監管，微信、支付寶等個人收款碼不能用於經營性服務，同時

個人靜態收款條碼不能用於遠程非面對面收款。

新規並非對收款碼的商用完全禁止，新規明確強調了收款碼分為個人和經營用收款碼，經營

用收款碼不在限制之列。

人行有關部門負責人具體解釋稱，近年來，個人收款條碼得到廣泛運用，提高了資金收付效

率，但也存在一些風險隱患。如一些不法分子利用「跑分平台」，以高額收益吸引大量人員使用

個人靜態收款條碼與賭客「點對點」線上遠程轉移賭資，將賭資分拆隱藏於眾多正常交易場景。

為在防範風險的前提下更好發揮收款條碼的普惠性、便利性，《通知》提出一些針對性要求。

人行負責人表示，《通知》總體上有助於更好保護消費者合法權益，有利於防範不法分子通

過改造支付受理終端、申請虛假商戶等手段盜取消費者個人信息，甚至盜用帳戶資金，有利於提

升銀行、支付機構的對帳單、交易信息查詢等服務質量，充分保障消費者知情權，減少相關糾紛

和投訴。



＊彌補條碼支付通道漏洞＊



人行官網１０月１３日發布《中國人民銀行關於加強支付受理終端及相關業務管理的通知（

銀發〔２０２１〕２５９號）》，並將於２０２２年３月１日起施行。《通知》對收款條碼管理

進行了說明，對於個人或特約商戶等收款人生成的，用於付款人識讀並發起支付指令的收款條碼

，應有效區分個人和特約商戶使用收款條碼的場景和用途，防範收款條碼被出租、出借、出售或

用於違法違規活動。對於具有明顯經營活動特徵的個人，條碼支付收款服務機構不得通過個人收

款條碼為其提供經營活動相關收款服務。

遠程非面對面收款方面，條碼支付收款服務機構應當採取有效措施禁止個人靜態收款條碼被

用於遠程非面對面收款。對於通過截屏、下載等方式保存的個人動態收款條碼，應當參照執行個

人靜態收款條碼有關規定。分析指，將條碼支付納入監管，彌補了之前可能被洗錢利用比較多的

條碼支付通道漏洞。（ｄｗ）



