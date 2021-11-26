《神州縱橫－凌昆》中美關係影響中國新時代發展

《神州縱橫》中共六中全會後中國發展要進入有本國特色的社會主義發展新時代。鄧小平開

創的第一階段完結，習近平領導的新時代立即開始。中國的發展又走到轉折點，情況如何須予剖

析。



＊中美關係未見緩和＊



新時代的關鍵在於「新」，怎樣「新」尚待觀察，預期在改革開放，民生改善及經濟、科技

升級上均要有重要突破。實際如何暫難確定。然而當前中國正面對兩大發展障礙，必須先予解決

，而這亦將影響長遠的前進環境。為轉折期帶來更大壓力，一是中美關係惡化，二是經濟上內需

疲弱而外需風險日增。且目前中美貿戰未影響中國對美出口，但其他交流特別是投資、技術貿易

及人才流動等均受重擊，今後經貿交往仍將受到兩國關係走向的重大影響。最近中美舉行了拜登

上任後首次視像峰會，兩國亦達成了非合作及煤體方面的協議，令不少評論認為中美關係正趨緩

和，甚至到了轉折點進入新階段。可惜這些說法在現實面前不攻自破，「緩和」只是中方一廂情

願，美方正不斷出招打壓中國。例如峰會剛過去美國便聯同日本在南海演習，與台灣進行官方的

經貿夥伴第二回合對話，正式落實美英澳三國核潛協議，和部署明年由日本作為美日澳印四國峰

會東道主，讓拜登趁機訪日，尤有甚者是美國正借人權之名，牽頭對北京各國作外交抵制。顯然

美國遏華正在加強加快而非緩和，並已為此作出多項短中長期部署。



＊中美巨艦有碰撞可能＊



中美關係無法緩和根子在美國的反華國策絲毫未變。這在２０１７年底的美國國安報告中正

式確認，在最近的美中經貿安全委員會的年度報告中有進一步發揮。在國策及兩黨共識下，美國

政府即使想緩和也空間有限。目前中美間對兩國根本事項的取態南轅北轍。一是中方不同意美式

「競爭」關係，但拜登明言要繼續「競爭」，只是亦防由此引發衝突。二是在台灣問題上，美方

指不改「一中政策」但卻履行「美台關係法」。中方則指「美台關係法」等涉台政策非法無效。

顯然中美兩巨艦並未同行而是相向而行，且是走在Ｃｏｌｌｉｓｉｏｎ Ｃｏｕｒｓｅ上。難怪

李顯龍表示擔心（尤其台灣問題），認為中美衝突雖非即時風險，但卻不能排除。中美在台海的

頻繁軍事活動確令人不安，幸好基辛格派了「定心丸」，指十年內不會有武統。這或許很近乎真

相。習近平在辛亥革命紀念講話中便露了玄機，他說台灣問題是中國積弱的結果，故將隨民族復

興而解決，故內地有說法是「２０３５到台灣」。目前中國仍繼續對美忍讓的「不對抗」政策，

各種涉台動作或只是虛張聲勢的政治騷。但這種策略風險極高，可否持續十分難說，中方想拖卻

未必拖得下去。《資深評論員 凌昆》



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