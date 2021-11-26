【內房困局】花樣年寧波項目轉讓至建安投資，助力公司減債

《經濟通通訊社２６日專訊》市傳花樣年（０１７７７）寧波鳴翠東著項目已轉讓至建安投

資控股集團有限公司。對此，花樣年表示，寧波鳴翠東著項目股轉屬實，系有條件股轉。這有助

於為公司減債、減輕償付壓力。公司在有條不紊地推進一系列減債工作，未來不排除其他項目作

類似安排。（ｃｔ）

