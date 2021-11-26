【大國博弈】外交部駁債務陷阱論：要發展就要資金，西方炮製故事

《經濟通通訊社２６日專訊》國際社會對中國「一帶一路」倡議帶來的深遠影響愈發分歧，

包括認為相關做法實際正在給非洲國家製造「債務陷阱」。據悉，美國計劃明年１月在全球投資

５至１０個大型基礎設施項目，旨在對抗「一帶一路」倡議。在北京，國務院新聞辦今日舉辦《

新時代的中非合作》白皮書新聞發布會，外交部有關負責人在回答提問時，駁斥了中國給非洲製

造債務陷阱的說法。

外交部部長助理吳江浩表示，廣大的發展中國家需要發展，要發展就需要資金。不能說歷史

上西方國家包括日本向發展中國家提供貸款就叫發展援助，中國現在提供的就叫「債務陷阱」。

這個邏輯不成立。他補充，到現在為止，西方的媒體有沒有捕捉到任何一個發展中國家政府站出

來說中國給他們製造了「債務陷阱」，因此「債務陷阱」的故事都是西方國家的政府和媒體炮製

出來的。

有些媒體用債務陷阱外交（Ｄｅｂｔ－ｔｒａｐ ｄｉｐｌｏｍａｃｙ）來描述中國和一些

發展中國家的借貸情形。其作法為債權國刻意的向另一國提出大量的貸款，在債務國無法履行債

務義務（多半是資產貸款，也可能包括基礎建設）時，強迫該國在經濟或是政治上的讓步。其貸

款的條件多半不會公開，而貸款一般是用來支付給工程的承包商。（ｗｌ）

