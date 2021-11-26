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即市新聞

26/11/2021 14:47

【內房困局】惠譽：地產債在明年上半年到期中資離岸債中佔４５％

　　《經濟通通訊社２６日專訊》評級機構惠譽表示，在２０２２年上半年到期的中國公司離岸
債券中，地產債佔比達４５％，而且評級在Ｂ＋及以下的發行人可能會持續面臨還款壓力。
Ｓｈｕｎｃｈｅｎｇ　Ｚｈａｎｇ等分析師在報告中寫道，低評級公司進入離岸一級市場的能力
，在債券價格大幅下跌之際，可能仍會在短期內受限。
　　惠譽預計，房地產行業在２０２２年上半年的到期或可回售離岸債券估計為３００億美元，
去年同期為２７９億美元，２０２１年下半年為２１２億美元。報告又稱，有離岸債券於
２０２２年上半年到期的低評級開發商，約三分之二需要償還比２０２１年下半年更高的本金。
該類發行人明年上半年到期的離岸債務總額將從今年下半年的１０２億美元增至１６５億美元。
　　隨著違約風險的上升，借款人在離岸市場遭遇寒冬，中資地產商美元債發行規模跌至去年大
流行擔憂引發市場暴跌以來的最低水平。據《彭博》匯編數據顯示，１０月份有６家房地產公司
將１２﹒５億美元票據定價，發行量同比下降８１％，是自２０２０年４月發行了２﹒８７億美
元的美元債券以來最低水平。與此同時，１０月份至少有４家地產商違約，房地產行業的評級下
調次數創下紀錄。（ｗｌ）

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