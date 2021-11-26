【重拳監管】內地就互聯網廣告辦法徵意見，處方藥、煙草廣告被禁

《經濟通通訊社２６日專訊》市場監管總局發布《互聯網廣告管理辦法（公開徵求意見稿）

》指出，針對當前互聯網廣告發展新情況和新業態，明確將以互聯網直播等方式直接或者間接地

推銷商品或者服務的商業廣告、跨境電商廣告納入《辦法》調整範圍。

文件提到，不得利用互聯網發布處方藥和煙草廣告；而且通過互聯網媒介，以競價排名、新

聞報道、經驗分享、消費測評等形式，或者附加購物鏈接的其他形式推銷商品、服務的，應當顯

著標明「廣告」。醫療、藥品、特殊醫學用途配方食品、醫療器械、農藥、獸藥、保健食品廣告

等法律、行政法規規定須經廣告審查機關進行審查的特殊商品或者服務的廣告，未經審查，不得

發布。

此外，將進一步強化對彈出廣告「一鍵關閉」、植入廣告等領域的制度規定，回應社會關切

。以啟動播放、視頻插播、彈出等形式發布的互聯網廣告，應當顯著標明關閉標誌，確保一鍵關

閉，不得有「沒有關閉標誌或者需要倒計時結束才能關閉」等情形。



＊不得利用互聯網發布面向中小學、幼兒園的校外培訓廣告＊



《意見稿》還稱，不得利用互聯網發布面向中小學、幼兒園的校外培訓廣告。不得利用針對

未成年人的網站、網頁、互聯網應用程序等互聯網媒介發布醫療、藥品、保健食品、醫療器械、

化妝品、酒類、美容廣告以及不利於未成年人身心健康的網絡遊戲廣告。

市監總局強調，互聯網直播內容構成商業廣告的，相關直播間運營者、直播營銷人員應當履

行互聯網廣告經營者、廣告發布者或者廣告代言人的責任和義務。（ｗｌ）

