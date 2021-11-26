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26/11/2021 12:45

【ＦＯＣＵＳ】德國「交通燈」聯盟登場，更自由更綠色或有落差

　　【ＦＯＣＵＳ】嚴謹自律的德國人，即將告別默克爾政府長達１６年的保守執政，在「交通
燈」三黨聯盟的新政府領導下，迎來更自由、更綠色的明天。但面對肺疫單日新增確診火箭式
上衝、１１月通脹率直逼６％、企業信心指數連跌５個月……未來勢暗湧處處。

＊２０３０年關閉燃煤電廠　ＶＳ　電價歷史第二高＊
　　
　　德國９月２６日聯邦議會大選塵埃落定近兩個月，以不到２％得票率優勢擊敗默克爾所在執
政聯
盟（ＣＤＵ╱ＣＳＵ）的社民黨（ＳＰＤ），超預期迅速完成組閣談判，攜綠黨、自由民主黨
（ＦＤＰ）組成德國自
５０年代以來首個三黨聯合政府，黨魁舒爾茨（Ｏｌａｆ　Ｓｃｈｏｌｚ）１２月將正式接替默
克爾出任總理。
　　政治光譜介乎中間偏左至左翼的３個政黨，發布長達１７８頁、名為《勇於進步：自由、公

和可持續發展聯盟》的組閣協議，最吸睛是，提出在「理想情況下」，於２０３０年關閉最後一

燃煤電廠（較上屆政府的目標提前８年），８０％電力來自可再生能源（目前為６５％），
２０４０年終結天然
氣發電。
　　其他政策亮點包括：社會保障方面，提高全國最低工資至每小時１２歐元（料影響約
１０００萬人
），承諾不提高退休年齡，每年建４０萬套新公寓；公民權利方面，降低投票年齡至１６歲，將
入籍
的最低居住年限要求降至５年。最戲劇性的是，新政府支持娛樂用途大麻銷售合法化，大麻公司
ＳｙｎＢｉｏｔｉｃ股價周四（２５日）聞聲大漲３３％。

＊單日新增確診破紀錄，惟新政府傳拒封鎖＊

　　新政府傾向更多社會自由和更激進脫碳，代價或不菲。就在周四（２５日，德國新冠肺疫新

確診錄逾７﹒６萬宗的紀錄新高，總死亡突破１０萬宗，但看守總理默克爾提出的封鎖建議據報
遭新
政府拒絕，舒爾茨僅稱，應對新冠病毒危機是新政府的當務之急。
　　新政府並提出到２０３０年提高海上風電裝機容量目標至３０ＧＷ，但最近的寒流天氣令德
國目前
最大單一電力來源的陸上風電（約５６ＧＷ）倍受考驗，當地電價已躍升至有史以來第二高水平
，直
逼每兆瓦時２８０歐元。面對前所未有的通脹壓力，德國央行預計即將公布的１１月通脹將接近
６％。
　　此外，默克爾時代落幕，中德關係未來同面對不確定性，組閣協議就指，在夥伴、競爭及
制度對手的維度下建構對華關係，出身綠黨的新任外交部長貝爾博克（Ａｎｎａｌｅｎａ　
Ｂａｅｒｂｏｃｋ）早
前曾明確「支持台灣加入ＷＨＯ」，更指歐盟應對中國進口徵收更高的關稅，以阻止傾銷和糟糕

環保標準。
　　剛剛將第三季ＧＤＰ增速下修至１﹒７％的德國，面對第四波疫情來勢洶洶，以沉穩中立著
稱的全
球第四大經濟體，在後默克爾時代，面對理想和現實的落差，未來勢暗湧處處。

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