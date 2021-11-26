【ＦＯＣＵＳ】德國「交通燈」聯盟登場，更自由更綠色或有落差

【ＦＯＣＵＳ】嚴謹自律的德國人，即將告別默克爾政府長達１６年的保守執政，在「交通

燈」三黨聯盟的新政府領導下，迎來更自由、更綠色的明天。但面對肺疫單日新增確診火箭式

上衝、１１月通脹率直逼６％、企業信心指數連跌５個月……未來勢暗湧處處。



＊２０３０年關閉燃煤電廠 ＶＳ 電價歷史第二高＊



德國９月２６日聯邦議會大選塵埃落定近兩個月，以不到２％得票率優勢擊敗默克爾所在執

政聯

盟（ＣＤＵ╱ＣＳＵ）的社民黨（ＳＰＤ），超預期迅速完成組閣談判，攜綠黨、自由民主黨

（ＦＤＰ）組成德國自

５０年代以來首個三黨聯合政府，黨魁舒爾茨（Ｏｌａｆ Ｓｃｈｏｌｚ）１２月將正式接替默

克爾出任總理。

政治光譜介乎中間偏左至左翼的３個政黨，發布長達１７８頁、名為《勇於進步：自由、公

正

和可持續發展聯盟》的組閣協議，最吸睛是，提出在「理想情況下」，於２０３０年關閉最後一

座

燃煤電廠（較上屆政府的目標提前８年），８０％電力來自可再生能源（目前為６５％），

２０４０年終結天然

氣發電。

其他政策亮點包括：社會保障方面，提高全國最低工資至每小時１２歐元（料影響約

１０００萬人

），承諾不提高退休年齡，每年建４０萬套新公寓；公民權利方面，降低投票年齡至１６歲，將

入籍

的最低居住年限要求降至５年。最戲劇性的是，新政府支持娛樂用途大麻銷售合法化，大麻公司

ＳｙｎＢｉｏｔｉｃ股價周四（２５日）聞聲大漲３３％。



＊單日新增確診破紀錄，惟新政府傳拒封鎖＊



新政府傾向更多社會自由和更激進脫碳，代價或不菲。就在周四（２５日，德國新冠肺疫新

增

確診錄逾７﹒６萬宗的紀錄新高，總死亡突破１０萬宗，但看守總理默克爾提出的封鎖建議據報

遭新

政府拒絕，舒爾茨僅稱，應對新冠病毒危機是新政府的當務之急。

新政府並提出到２０３０年提高海上風電裝機容量目標至３０ＧＷ，但最近的寒流天氣令德

國目前

最大單一電力來源的陸上風電（約５６ＧＷ）倍受考驗，當地電價已躍升至有史以來第二高水平

，直

逼每兆瓦時２８０歐元。面對前所未有的通脹壓力，德國央行預計即將公布的１１月通脹將接近

６％。

此外，默克爾時代落幕，中德關係未來同面對不確定性，組閣協議就指，在夥伴、競爭及

制度對手的維度下建構對華關係，出身綠黨的新任外交部長貝爾博克（Ａｎｎａｌｅｎａ

Ｂａｅｒｂｏｃｋ）早

前曾明確「支持台灣加入ＷＨＯ」，更指歐盟應對中國進口徵收更高的關稅，以阻止傾銷和糟糕

的

環保標準。

剛剛將第三季ＧＤＰ增速下修至１﹒７％的德國，面對第四波疫情來勢洶洶，以沉穩中立著

稱的全

球第四大經濟體，在後默克爾時代，面對理想和現實的落差，未來勢暗湧處處。

