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即市新聞

26/11/2021 09:04

【通關在望】政府：內地專家指本港基本具備通關條件，將推港康碼

　　《經濟通通訊社２６日專訊》政務司長李家超率團到深圳，出席第二次內地與香港疫情防控
工作對接會議。他返港後表示，內地專家認為香港已基本具備通關條件，本港進入全面落實準備
有序通關的階段，包括推出香港的健康碼（港康碼），現時香港和內地仍正商討通關初期的配額
，並會制訂可操作及有清晰標準的熔斷機制。他表示，明白市民熱切期望通關，並提出不同日子
，但實際時間要待有決定才公布。

＊將成立專班研究健康碼對接＊

　　他表示，香港和內地就有序恢復通關的商議進展良好，主持會議的港澳辦副主任黃柳權，在
會上肯定特區政府的防疫工作，認為本港的防疫策略與中央一致。他又引述國家衛健委專家稱，
本港已經基本上具備通關條件，雙方同意按程序，就措施及落實計劃細節提交報告，之後再按需
要交流意見，以盡快推進有序恢復通關的共同目標。香港和內地亦將成立專班，重點研究，研究
重點研究兩地健康碼的對接、轉碼及運用問題。　

＊港康碼下月初上架，採用實名制＊　

　　有份隨團的創新及科技局長薛永恆表示，香港健康碼（港康碼）的系統開發已經完成，現正
進行最後線上測試，預料下月初上架，讓市民試用及熟習，當局下星期會詳細介紹。李家超稱，
初步構思「港康碼」會配合「安心出行」一同使用，即是會透過與「安心出行」對接，獲取有關
人士在過去一段時間到訪的地方等資料，並會採用實名制。（ｃｌ）　

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