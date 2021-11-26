【企業盈警】辰林教育（１５９３）料８個月盈轉虧１１６２萬人幣

《經濟通通訊社２６日專訊》辰林教育（０１５９３）公布，預期截至８月３１日止８個月

錄得虧損約１１６２萬元人民幣，即由去年同期的收益轉為虧損。

該集團指，預期虧損主因更改財政年度結算日導致收益減少、僱員福利開支及折舊及攤銷開

支增加包括來自收購江西文理技師學院、貴州工貿職業學院及鄭州空港區育人高級中學額外無形

資產攤銷而導致銷售成本增加，以及收購帶來利息開支增加所致。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

