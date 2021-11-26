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26/11/2021 08:05

【企業盈警】御佳控股（３７８９）料中期溢利減最多６５％

　　《經濟通通訊社２６日專訊》御佳控股（０３７８９）公布，預計截至９月３０日止中期溢
利將較去年同期減少約６０％至６５％，至９６３萬至１１００萬元。至於收益減少約４０％至
４５％。
　　該集團指，收益減少主因新啟動項目整體延期開工，而溢利減少主因沒有收取政府發放的保
就業計劃及防疫抗疫基金的非經常性補助約１３３０萬元，導致期內其他收入減少。
　　該集團預期於本月２６日公布業績。（ｗｈ）

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