【企業盈喜】領航醫藥（３９９）料中期虧轉賺最多２億元

《經濟通通訊社２６日專訊》領航醫藥生物科技（００３９９）公布，預計截至９月３０日
止中期溢利介乎１億至２億元，而去年同期則為虧損約９３５０萬元。
該集團指，轉虧為盈主因期內完成修訂可換股債券而產生非現金項目所致。該可換股債券帳
面值與於完成日該可換股債券負債部分公平值差額計入收益表。（ｗｈ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|市場動向26/11/2021
亞洲知識產權營商論壇「迸發創新‧持續發展與增長動力」
|財經熱話26/11/2021
【虛幣世界】感恩節加密貨幣攀升，多款山寨幣上揚
|中國故事25/11/2021
《神州經脈》美擴大實體清單涉多間中企 滬指低收三千六無功而返
|財經熱話25/11/2021
國策來祝福 電力股穩升 華潤電力曾飆一成
|財經熱話25/11/2021
【酒向高端】啤酒市場轉戰高檔 潤啤百威揀邊杯？
|財經熱話25/11/2021
珠澳放寬通關大行齊唱好 濠賭股強勢持續全線上升
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰