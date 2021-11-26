【企業盈喜】領航醫藥（３９９）料中期虧轉賺最多２億元

《經濟通通訊社２６日專訊》領航醫藥生物科技（００３９９）公布，預計截至９月３０日

止中期溢利介乎１億至２億元，而去年同期則為虧損約９３５０萬元。

該集團指，轉虧為盈主因期內完成修訂可換股債券而產生非現金項目所致。該可換股債券帳

面值與於完成日該可換股債券負債部分公平值差額計入收益表。（ｗｈ）

