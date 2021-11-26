【內房困局】花樣年主要附屬被申請清盤呈請，涉１﹒５億美元貸款

《經濟通通訊社２６日專訊》花樣年控股（０１７７７）公布，主要附屬公司香港花樣年投

資控股集團（花樣年投資）被申請清盤呈請，有關據稱未償還本金為１﹒４９億美元之貸款融資

，花樣年投資為擔保人。

該集團指，將尋求法律意見以維護合法權益，並採取一切必要措施解決此事，包括與呈請人

進行建設性對話。（ｗｈ）

