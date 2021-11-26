【北水炒Ｄ乜】淨流入２４﹒２億人幣，快手熱捧比亞迪沽

《經濟通通訊社２６日專訊》恒指周四（２５日）高開１４點，報２４６９９點。最高升

７７點報２４７６２點，最低跌１５２點報２４５３２點。恒指收報２４７４０點，升５４點或

０﹒２２％。

按額度計算，北水全日淨流入２４﹒２億元人民幣，減少２２﹒９％。快手（０１０２４）

、思摩爾國際（０６９６９）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依次是比亞迪股份

（０１２１１）、舜宇光學科技（０２３８２）、中國移動（００９４１）。

主板成交１０８６﹒１４億元減少２０﹒９％。其中港股通成交２４９﹒４億元，佔總成交

２３％。



＊快手績後獲大行上調目標價＊



快手季績勝預期，績後多家大行上調其目標價，當中摩根士丹利及匯證分別將其目標價上調

至１０５元及９５元。快手昨天急升後現回吐，最高曾見１０１元，最低跌至９６﹒７元，收市

跌１﹒８６％報９７﹒８５元，北水淨買入６﹒５億元。

思摩爾國際升３﹒１４％報４９﹒３元，北水淨買入４﹒７億元。騰訊控股升１﹒１９％報

４７７﹒８元，北水淨買入２﹒１億元。比亞迪股份跌２﹒２３％報３０６﹒８元，北水淨賣出

３﹒９億元。舜宇光學科技升１﹒４５％報２３７﹒２元，北水淨賣出１﹒６億元。中國移動跌

０﹒１１％報４７﹒３５元，北水淨賣出１﹒６億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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快手 （０１０２４） ６﹒４８

思摩爾國際 （０６９６９） ４﹒７３

騰訊控股 （００７００） ２﹒１５

比亞迪電子 （００２８５） １﹒７５

華潤電力 （００８３６） １﹒６２

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沽出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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比亞迪股份 （０１２１１） －３﹒９３

舜宇光學科技 （０２３８２） －１﹒６５

中國移動 （００９４１） －１﹒６１

恒騰網絡 （００１３６） －０﹒６９

碧桂園服務 （０６０９８） －０﹒５４

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