【北水炒Ｄ乜】淨流入２４﹒２億人幣，快手熱捧比亞迪沽

《經濟通通訊社２６日專訊》恒指周四（２５日）高開１４點，報２４６９９點。最高升
７７點報２４７６２點，最低跌１５２點報２４５３２點。恒指收報２４７４０點，升５４點或
０﹒２２％。
按額度計算，北水全日淨流入２４﹒２億元人民幣，減少２２﹒９％。快手（０１０２４）
、思摩爾國際（０６９６９）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依次是比亞迪股份
（０１２１１）、舜宇光學科技（０２３８２）、中國移動（００９４１）。
主板成交１０８６﹒１４億元減少２０﹒９％。其中港股通成交２４９﹒４億元，佔總成交
２３％。
＊快手績後獲大行上調目標價＊
快手季績勝預期，績後多家大行上調其目標價，當中摩根士丹利及匯證分別將其目標價上調
至１０５元及９５元。快手昨天急升後現回吐，最高曾見１０１元，最低跌至９６﹒７元，收市
跌１﹒８６％報９７﹒８５元，北水淨買入６﹒５億元。
思摩爾國際升３﹒１４％報４９﹒３元，北水淨買入４﹒７億元。騰訊控股升１﹒１９％報
４７７﹒８元，北水淨買入２﹒１億元。比亞迪股份跌２﹒２３％報３０６﹒８元，北水淨賣出
３﹒９億元。舜宇光學科技升１﹒４５％報２３７﹒２元，北水淨賣出１﹒６億元。中國移動跌
０﹒１１％報４７﹒３５元，北水淨賣出１﹒６億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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快手 （０１０２４） ６﹒４８
思摩爾國際 （０６９６９） ４﹒７３
騰訊控股 （００７００） ２﹒１５
比亞迪電子 （００２８５） １﹒７５
華潤電力 （００８３６） １﹒６２
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沽出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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比亞迪股份 （０１２１１） －３﹒９３
舜宇光學科技 （０２３８２） －１﹒６５
中國移動 （００９４１） －１﹒６１
恒騰網絡 （００１３６） －０﹒６９
碧桂園服務 （０６０９８） －０﹒５４
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