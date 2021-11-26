《日入而息》美團上季經調整虧損逾５５億人幣，許家印減持恒大

《今天重點》

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美團（０３６９０）第三季經調整虧損５５﹒２７億人幣，收入升

３７﹒９％；美團第三季餐飲外賣業務收入升２８％至２６４﹒８

５億人幣

傳網易雲音樂（０９８９９）以２０５元定價，集資３２﹒８億元

許家印減持恒大（０３３３３）１２億股，套現近２７億

傳中國要求滴滴美國退市，可能直接私有化或在港上市

騰訊（００７００）澄清：「騰訊雲數據庫洩露」傳聞為謠言；多

款軟件出現系統問題，騰訊稱《王者榮耀》已修復並公布補償方案

差估署表示１０月售樓指數跌０﹒８５％，連跌兩個月

林鄭稱下周公布港康碼詳情，通關配額及資格待擬定；薛永恒稱港

康碼進行上線前最後測試，下周將公布詳情

本港新增４宗輸入確診，３宗帶變種病毒

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《即日市況》

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恒指低收６５９點報２４０８０，科指跌２０６點報６１５１

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《深滬股市》

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滬綜指收跌０﹒５６％，全周仍累升０﹒１％連漲三周

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《美元匯價》

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美元兌日圓１１６應是短線較重要的阻力

歐元最新報１﹒１２８５╱８７，日圓最新報１１３﹒９５╱９７

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《公司業績》

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星光集團（００４０３）中期虧轉盈賺４﹒１８億元，中期息連特

息１１仙

環科國際（００６５７）半年虧損擴大至１２２６萬元，不派息

美高域（０１９８５）中期純利按年跌４１％，派息０﹒０４元

香港通訊國際控股（００２４８）中期盈轉虧蝕２８５﹒６萬元，

不派息

新源萬恒（０２３２６）中期虧損收窄至３１４萬元，不派息

科利實業（０１４５５）中期純利跌２﹒８％至２６３８萬元，不

派息

偉工控股（０１７９３）中期少賺２６﹒７％至１３５７﹒６萬元

，不派中期息

榮智控股（０６０８０）中期虧轉盈賺１３０萬元，不派息

美團（０３６９０）第三季經調整虧損５５﹒２７億元人民幣，收

入升３７﹒９％

本間高爾夫（０６８５８）中期虧轉盈賺１３﹒５億日圓，派息１

﹒５元日圓

華廈置業（００２７８）中期扭虧為盈賺３６３１﹒９８萬元，中

期息１１仙

美捷匯控股（０１３８９）中期虧損收窄至２１８﹒４萬元，不派

息

Ｈｙｐｅｂｅａｓｔ（００１５０）中期純利按年升２倍，不派息

亞倫（００６８４）中期純利跌５１﹒３％至９３８﹒５萬元，派

息２仙

智勤（０９９１３）半年純利升４８﹒９％至３１３６﹒９萬，不

派息

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《公司資訊》

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證監凍結英皇及結好１７戶口，涉操縱普匯中金（００９９７）交

易

據報衛龍美味將香港ＩＰＯ推遲至明年

青瓷遊戲通過上市聆訊，騰訊阿里Ｂ站皆有持股

傳富士康旗下物流公司準時達考慮明年下半年來港上市

中銀香港（０２３８８）推出「商戶無付款存根計劃」，推動綠色

消費

京東（０９６１８）關停跨境電商出口平台ＪＯＹＢＵＹ部分站點

，將向Ｂ２Ｂ轉型

字節跳動澄清明年電商ＧＭＶ目標調高為２萬億元的消息不實

騰訊（００７００）澄清：「騰訊雲數據庫洩露」傳聞為謠言；多

款軟件出現系統問題，騰訊稱《王者榮耀》已修復並公布補償方案

華潤置地（０１１０９）訂立合營協議，開發九龍啟德一土地

新華匯富（００１８８）出售３萬股港交所股份，獲利４０萬元

盛業資本（０６０６９）附屬出售應收賬款，代價約８３３０萬元

人民幣

中國創新投資（０１２１７）向心龔青案已開庭審理，二人堅決否

認控罪

匯豐與大華擔任綠色融資協調人，為基滙資本財團籌１８﹒５億貸

款

港華燃氣（０１０８３）冀成為龍頭為行業提供能源、碳排交易及

控制溫室氣體管理

美團（０３６９０）第三季餐飲外賣業務收入升２８％至２６４﹒

８５億元人民幣

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《國企紅籌》

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中遠海運港口（０１１９９）簽署天津集裝箱碼頭合資經營協議

中國光大水務（０１８５７）附屬就麥島污水處理廠品質提升工程

項目簽訂框架協議

保利置業（００１１９）與華潤置地（０１１０９）擬通過合營公

司開發一塊啟德土地

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《神州民企》

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傳海南省儋州市收緊對恒大（０３３３３）以房抵債交易監管；許

家印減持恒大１２億股，套現近２７億

深藍科技（０１９５０）主要股東出售合共近５０００萬股份

ＭＩ能源（０１５５５）建議離岸債務重組，ＲＳＡ費截止日期屆

滿

波司登（０３９９８）預期未來三年產品均價增至約２０００元人

民幣

伊登軟件（０１１４７）委任彭慧為首席財務官

萬科郁亮稱萬物雲上市時機合適，並非解決資金問題

惠生工（０２２３６）程附屬與河南神馬就煤製氫及氨裝置訂立Ｅ

ＰＣ合同

稻草熊娛樂（０２１２５）出售諾華視創９０﹒１％股權，套現１

４１９﹒５萬元人民幣

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《中國要聞》

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李克強下周二將同俄羅斯總理舉行視頻會晤

北京市修改生育條例：設育兒假，生育假增至６０天

廣東省調整最低工資標準，深圳月最低工資２３６０元

上海「十四五」期間新能源公交車比例將達９６％

中證監對券商實施風控檢查「全覆蓋」，風險涉五大類

重慶表示男方也有育兒假，最長可休一年

戴姆勒稱明年在華銷售電動車增至五款，搶佔高端市場

剛果金一周內再有中國採礦業務遇襲，造成兩死８失蹤

國務院表示到２０３５年北京現代化城市副中心基本建成

人行１０００億逆回購利率持平，全周淨投放１９００億

中國駐立陶宛大使館因技術因素暫停領事服務

李克強出席上合組織總理會議，籲互聯互通開放共贏

潘功勝、易綱視頻會見香港金管局及銀公代表團

內地人身險銷售將迎強監管

幻方量化宣布免除基金贖回費用，將縮減規模

土拍規則適度鬆綁，深圳１１宗宅地吸金３６８億元

最高檢表示嚴懲濫用離島免稅政策的走私、金融犯罪

康美藥業破產重整計劃獲揭陽中院裁定批准

外匯局表示６月末對外證券投資資產逾１﹒０１萬億美元；１０月

服務貿易逆差２２億美元

中證監表示全面整合修訂上市公司監管法規體系

北交所上市委審議通過首個ＩＰＯ項目

中紀委前高官潘家華涉受賄被捕，遭批「靠煙吃煙」

中證監原發審委委員朱毅被查，曾審核逾３００個項目

境外機構投資境內債的利息收入免徵稅至２０２５年

人行公示錢塘徵信個人徵信牌照申請，螞蟻持股３５％

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《寶島快訊》

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台股大幅收挫１﹒６％，台積電失守６００關

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《其他消息》

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聶德權晤公務員工會，呼籲積極投票

范鴻齡續任醫管局主席兩年，將探討如何挽留人手

薛永恒稱政府五方面支持再工業化，冀港「由治而興」

西九管理局就藝術廣場大樓項目招標，涉３４年發展權及營運權

許樹昌稱新變種病毒或影響疫苗功效，促禁非洲南部人士入境

選舉事務處為立法會換屆選舉工作人員安排多場訓練

陳茂波等司局長催谷投票率，籲選民下月立會選舉投票

中原料１１月樓價指數將止跌回升，全年樓價升約４％；中原ＣＣ

Ｌ按周跌０﹒７６％，八大指數齊跌

利嘉閣料通關帶動１２月樓價按月升１％，年底再破頂

差估署表示１０月售樓指數跌０﹒８５％，連跌兩個月

深股通額度全日用８億元，外資結束連續五日淨流入；滬股通額度

全日淨流出１６億元，外資結束五日淨流入

科技園將大埔元朗將軍澳工業邨打造成創新園，促「再工業化」發

展

雅瑪多運輸成香港首間物流公司獲頒ＩＳＯ ２３４１２認證

香港ＢＮＯ簽證申請者數量減少，第三季申請２﹒４萬份

香港科技探索表示近年加強軟件工業發展，未來在港生產自動零售

機器

微醫表示疫情高峰時互聯網醫院抗疫平台單日訪問人數達１１００

萬

富融銀行任命周明為行政總裁，岑志豪為董事總經理

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《內房困局》

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三條紅線如緊箍咒，適度放鬆才見轉機

佳兆業（０１６３８）西營盤東邊街地盤放售，估價５億

惠譽表示地產債在明年上半年到期中資離岸債中佔４５％

政策縱放鬆隱患卻未除，惟可留意中海外潤地及龍湖

花樣年（０１７７７）寧波項目轉讓至建安投資，助力公司減債

陽光城母企資產池不足抵債，今早召債券持有人會議

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《大國博弈》

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外交部駁債務陷阱論：要發展就要資金，西方炮製故事

王毅稱美國為台獨勢力提供國際舞台，證明其言而無信

外交部表示通知駐立機構更名代辦處，要求立方相應更名

蔡英文今午接見美國會議員訪問團，陸方已提嚴正交涉

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《重拳監管》

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人行表示明年３月起微信支付寶收款碼不能用於經營收款

傳中國要求滴滴美國退市，可能直接私有化或在港上市

內地就互聯網廣告辦法徵意見，處方藥、煙草廣告被禁

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《新冠肺炎》

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本港新增４宗輸入確診，３宗帶變種病毒

上海七間醫院暫停門診及急診服務

世衛緊急討論非洲新變種，英國禁南非等６國航理入境

受疫情影響，上海機場部分航班取消

變種病毒震動全球市場，獅城禁非洲７國旅客入境

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《通關在望》

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政府表示內地專家指本港基本具備通關條件，將推港康碼

林鄭稱下周公布港康碼詳情，通關配額及資格待擬定

薛永恒稱港康碼進行上線前最後測試，下周將公布詳情

傳本港下周邊境站測試健康碼，再收緊機組人員檢測

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