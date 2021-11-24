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即市新聞

24/11/2021 14:17

《股林淘金－林家亨》滿貫、華潤及國標，鐵三角合作顯潛力

　　《股林淘金》近日有傳中港最快下月通關，兩地旅客往來消費再次成為市場憧憬，刺激本地
零售股、旅遊股等通關概念股造好飆升。
　
　　滿貫集團（０３３９０）作為香港大健康及生活相關產品品牌營銷及管理集成服務商，應能
因而受惠。滿貫集團１１月２２日發布自願公告，與華潤醫藥（０３３２０）之非全資附屬公司
華潤廣東，以及香港國標檢驗檢測有限公司，三方訂立戰略合作框架協議，就粵港澳大灣區提供
藥品研發，以及全面商業化生產的綜合服務等多個範疇，進一步開拓合作的商機，並達成初步共
識。
　
　　是次「鐵三角」合作關係，可實現三方的資源共用及優勢互補，發揮協同效應。華潤醫藥在
中國擁有龐大網絡，既是滿貫長期的合作夥伴，亦是滿貫主要股東之一。
　
　　滿貫去年已與華潤醫藥全資附屬公司在中國成立合資公司，並已開始主力發展大灣區市場，
合資公司會利用華潤醫藥覆蓋全國超過１０萬個下遊客戶，及其內地超過８５０家自家零售藥房
的銷售網路，完善供應鏈及零售管理。
　
　　是次訂立戰略合作框架協議，除了反映華潤醫藥對於滿貫繼續鼎力支持，滿貫亦將能夠繼續
背靠華潤醫藥強大的中國線下分銷銷售網絡開拓中成藥藍海市場。
　
　　有檢測能力及獲國家認證的國標，將為滿貫提供質量標準研究及註冊檢測的一步到位服務，
並為其進入粵港澳大灣區的醫藥及保健產品市場提供諮詢服務。在協同效益及配合國內龐大網路
下，滿貫全年的業績表現將會值得憧憬，及進軍粵港澳大灣區市場邁進一大步，值得吼低吸納，
作中長線持有。
　
　　值得一提的還有滿貫的電商業務加速發展，２０２１年上半年電商銷售收入較去年同期錄得
２６１﹒６％的大幅增長。集團亦表示未來將繼續發展Ｏ２Ｏ業務及線上線下雙輪驅動分銷模式
。筆者相信滿貫的電商業務強大優勢將會持續，加上其大力開拓大灣區線下的分銷業務，以及明
年初通關在望，各項因素都令滿貫前景可期。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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