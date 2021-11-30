《專家之言－黃文傑》疫情未到失控程度，更關注通脹惡化央行看法

《專家之言》上周五（２６日）市場開始重視非洲的變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ，此病毒出現

大規模的變異，市場擔心現時的疫苗難以維持保護能力，將要再次如去年中般封城及限制社交活

動並對經濟帶來重大打擊，油價大幅回吐至７０美元以下水平，並為今年以來首次跌穿２００天

線水平，各地股市同時出現顯著回吐，連一直硬朗的美股也不能例外，標普５００指數上周跌了

逾２％。事實上，在１１月市場已開始把焦點重放在重來的疫情上，歐洲多國疫情陸續爆發，每

日新增確診逾萬宗，而美國更是重回日增１０萬宗的水平。不過，投資者普遍仍相信疫苗能有效

減低死亡或重症的機率，因此一直也沒把疫情放在心上，而Ｏｍｉｃｒｏｎ的出現直接挑戰疫苗

的防護作用，頓時市場的恐慌情緒便禁止不住的顯露了出來。



＊料疫苗不會完全失效，恐經濟放緩也要提早加息＊



事實上，筆者認為，即使Ｏｍｉｃｒｏｎ病毒的傳染力如何強勁，但對市場的衝擊未必如去

年首兩季那般大，其一經過一年多的時間，大部分的民眾也習慣了在疫情下的生活，其二，不少

專家也表達，即使面對Ｏｍｉｃｒｏｎ，現時疫苗效用最多是有所減弱，並不會完全失效的，而

且亦有疫苗生產商表達將能在短時間內便能生產針對Ｏｍｉｃｒｏｎ的疫苗。因此，雖然筆者並

非病毒專家，但暫時認為疫情的問題並未到失控的程度。

不過，相對疫情，筆者更為擔心通脹的問題，今次的通脹主要來自供求失衡，供應縮減但需

求保持旺盛，消費價格便跟升了上去。而供應其中一個最大問題當在航運方面，多少物資囤積在

港口的碼頭中而不得出貨，生產、批發、零售整條供應鏈也大受打擊。本來在疫苗的保護下，各

國開始放寬防疫措施，供應隨之逐步紓緩，但最近疫情在歐洲大舉爆發，多國動輒每日新增個案

在數萬以上，奧地利已率先重啟封城措施，德國表明會有跟隨的可能，加上Ｏｍｉｃｒｏｎ的崛

起，各國收緊社交及經濟活動的機率正不斷提高，若真的這樣，供應鏈恐怕將再收緊。一旦通脹

問題進一步惡化，即使因疫情而出現經濟放緩，央行便不能再如去年般以無限的放水以支持經濟

，更可能為防通脹失控而提早收水加息，那麼情況便會變得嚴峻得多了。因此，短期內聯儲局及

歐央行對這次疫情重燃的看法如何將變得尤為重要。



＊風險胃納或收縮惟未見恐慌，暫對後市不太悲觀＊



上周五環球股市顯著回吐後，筆者分別看了兩個指標，分別是ＶＩＸ指數及彭博美國企業平

均期權調整價差指數（ＯＡＳ 指數），前者從期權的波動率看投資者的風險胃納水平，後者的

ＯＡＳ指數則看企業的綜合性風險（例如違約、流動性溢價），說白點就是企業的信貸水平，兩

者在上周五隨大市下跌而上升，惟上升後的水平仍與去年３月時的水平相距甚遠，只是與今年出

現回吐時差不多的水平，甚至比１月底出現ＧＡＭＥＳＴＯＰ事件還要來得低。筆者認為，市場

上的風險胃納或有收縮，惟未見全面驚慌的情況，暫時對後市仍不太悲觀。惟每年１２月市場的

交易將會大幅縮減，股市極易被舞高弄低，投資者稍稍下調手上的風險，尤其一些對經濟敏感的

行業股票，也無不可。《高富金融集團投資研究部 黃文傑》



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