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29/11/2021 07:50

《油金掠影》新變種病毒入侵全球，油價急瀉逾一成；金價微升

　　《經濟通通訊社２９日專訊》南非新型新冠變種病毒，被指比其餘變種病毒有更高的傳染風
險，並被世衛命名為「Ｏｍｉｃｒｏｎ」。市場擔憂新變種肆虐會再度拖累全球，油價閃崩。布
蘭特期油重挫１１﹒６％或９﹒５０元（美元．下同），收報每桶７２﹒７２元。紐約期油暴瀉
１３﹒１％或１０﹒２４元，收報每桶６８﹒１５元。兩大期油合約按周分別跌８％及
１０﹒４％。
　　Ｏｍｉｃｒｏｎ被世衛列為「值得關切的變異株」，與早前肆虐的Ｄｅｌｔａ同等級。多國
馬上封鎖來自非洲南部等發現Ｏｍｉｃｒｏｎ個案國家的航班，原油需求將大幅削減，市場開始
擔心供應過剩問題。

＊金價先升後回穩＊

　　受新變種病毒打擊全球經濟，資金流入避險黃金，金價一度抽升逾１％，之後回穩。現貨金
升０﹒２％報每盎司１７９１﹒９７元，一度高見１８１５﹒２６元。紐約期金漲０﹒１％報每
盎司１，７８５﹒５０元。
　　有分析師指，在黃金避險吸引力引發大升過後，整體大宗商品的看跌趨勢最後亦影響了黃金

　　其餘貴金屬方面，白銀跌１﹒９％報每盎司２３﹒１４元，鉑金挫４﹒３％報每盎司
９５２﹒７７元，鈀金瀉６％報每盎司１７４７﹒９５元。（ｈｃ）

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