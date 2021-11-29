《牛熊志選－陳其志》資金流入阿里認購證及牛證部署反彈

《牛熊志選》恒指整周累積跌幅達千點，周五（２６日）失守２４５００點附近支持，急跌

逾６００點，反彈乏力，投資者須提防觸發新一輪沽壓，宜採取較審慎的短線策略。恒指牛熊證

資金流情況，截至周四（２５日）過去５個交易日，恒指牛證合共錄得約１﹒９５億港元資金淨

流入，顯示有資金流入好倉，恒指熊證則累計約３７５６萬港元資金淨流出，顯示有淡倉資金套

現。街貨分布方面，截至周四，恒指牛證街貨主要在收回價２４０００點至２４２９９點之間，

累計相當約２９３２張期指合約；熊證街貨主要在收回價２６３００點至２６５９９點之間累計

了相當約１１６０張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至１８﹒４％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅維持於

２０﹒３％的水平；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波幅上升

０﹒９個波幅點至１９﹒３％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升０﹒１個波幅點至

２５﹒０％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升０﹒７個波幅點至３４﹒０％；中石油

（００８５７）的引伸波幅上升０﹒６個波幅點至３２﹒３％；中海油（００８８３）的引伸波

幅下降１﹒４個波幅點至２７﹒８％；建行（００９３９）的引伸波幅下降０﹒４個波幅點至

１８﹒３％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降０﹒５個波幅點至２４﹒７％；工行

（０１３９８）的引伸波幅維持於１８﹒８％的水平；平保（０２３１８）的引伸波幅下降

０﹒９個波幅點至３４﹒０％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降０﹒４個波幅點至

２０﹒８％。

輪證看好資金流方面，截至周四前一周，阿里（０９９８８）的相關認購證及牛證合共錄得

約１﹒６３億元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的阿

里認購證為行使價約１５０元至１６１元附近的中期價外條款，實際槓桿約４﹒８倍至６﹒９倍

；牛證方面，資金留意收回價１１４元至１２４元之間的較貼價條款，收回距離約６﹒６％至

１４﹒２％，槓桿約５﹒８倍至１０﹒６倍。另外，騰訊相關認購證及牛證期內錄得約１﹒３９

億元資金淨流入部署，資金留意行使價５３４元至５８６元附近的中長期及長期價外條款，實際

槓桿約７﹒３倍至１０﹒５倍；牛證方面，資金留意收回價４２５元至４５２元之間的較貼價條

款，收回距離約３﹒６％至９﹒５％，槓桿約８﹒７倍至１８﹒８倍。

至於看淡資金流方面，期內京東（０６６１８）的相關認沽證及熊證合共錄得約８７１﹒０

萬元資金淨流入部署。京東認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約２４９元至２９９元附近

的中期價外條款，實際槓桿約４﹒３倍至５﹒４倍；熊證方面，資金主要留意收回價３６５元至

４２０元附近的條款，收回距離約４﹒３％至２０﹒１％，槓桿約４﹒６倍至１４﹒６倍。《法

興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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