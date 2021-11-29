《一周攻略－周進略》全球市況有變，客觀降低期望

《一周攻略》剛過去的一周，市況有大轉變。說起來，已經令很多人失望的港股，倒也不會

令人再有太多失望，即使失守現水平，最多只是無法擺脫大型上落市，長期圍繞恒指２５０００

點上落，而短期走勢轉差，也最多只是讓大家原本有的第四季憧憬，包括先低後高，包括年底前

的粉飾窗櫥等，都客觀理性地減低期望，以免失望。



＊資金由股轉債，避險意欲明顯＊



相比之下，反倒是隨著美聯儲主席人選一出，連任之後的潛在影響，令大家先來一帖清涼劑

。可不是嗎？在沒有太大懸念下，其實鮑威爾連任不是很難想像的事，雖說在當地政壇中，其份

屬不同黨派，但觀乎其第一屆任期的表現，可也稱得上是把握住央行決策的中立，而沒有受到特

朗普太多影響。而在延續一切政策大方向，以至維持政策的透明度，或降低不明朗因素，各方面

看來，讓其連任都是合理的舉措。至於副主席的人選，在選賢與能的大前提下，又可進一步確立

女性在決策當局的重要性，自然是大勢所趨，理所當然的事。

然後，大家觀察到的是，人選的消息剛出現，當日金融市場的變化，固然是先來正面的反應

，一如預期，因為可以消除不明朗因素，基本上是歌舞昇平的樣子，只是到了美國總統的正式宣

布後，卻有所逆轉，然後連續幾日來，弱勢主導，資金由股市流出，避走債市，這一點明顯之至

，即使考慮到稍後有可能加快加息，仍然有此一著，則避險意欲顯然可見矣。



＊全球疫情再現變種，同樣邊際效用遞減＊



不幸地，時間上有所重疊的，是近日全球疫情又有新變種，把原本的經濟復甦勢頭，再次有

大打折扣之可能。事實上，純粹就變種而言，基本上全球各地居民，都有一定心理準備，隨著時

日，總有不同程度不同形成的變種出現，可是概率上的必然過程。然而，到了真的有變種出現，

自然又會引發一輪憂慮，包括對於各地剛開放不久的社交距離措施，以至日常生活的正常化，都

有打擊。

如此一來，無論新舊經濟，誇張一點說，都是同哭一聲。市場人士普遍認為，鮑威爾既已連

任，美聯儲更要加緊力度，收緊貨幣政策，加息抗通脹，以免落後形勢，在所難免云云，而長期

的退市縮表減買債剛繼續，則從來估值不便宜，只是靠錢多和主題豐富吸引而撐起的新經濟概念

，不免有點壓力。至於舊經濟，雖說估值不貴，但這只是表面看，因為估值貴不貴，要看用什麼

價格買什麼價值，後者的增長才是關鍵，若根本做不了生意，現金流和盈利俱大受影響，則價格

低一點的資產，不等於估值真的不貴。

不過，基於邊際效用遞減定律，相信病毒變種既然無可避免，但世人對其反應將漸次減低，

一如其他危機一樣。



＊美聯儲蕭規曹隨，危機下多做姿態＊



無論如何，當前急務，是任何危機時一樣的，技術上可能有不同細節，執行過程也有不同程

度的協調，但關鍵是信心，如何建立信心，維持信心，美聯儲等央行大員，原則上都是身經百戰

，可以稱得上是專家了。的確，金融海嘯後，到如今，由量寬與低息撐起，固然是信心的重建的

上佳例子，即使有後遺症，也不能抹殺其在危機時的功能。同樣地，在金融海嘯前，尚在前任格

老的年代，何嘗不是一連串危機，央行救了又救？

果如是，大家平常心一點，在變種出現後，反而大幅度提早加息的機會，其實不是想像中那

麼高，即使長期而言早該做而又沒做的減買債或退市縮表，恐怕也繼續蕭規曹隨，做點姿態加快

正常化是必要，但真的落力地正常化，恐怕亦非當局可以確定！至於港股，則恐怕又是舊調重彈

，人家跌，港股跌更多，先天下之憂而憂，則少不免矣。部署上，原本打算短線先博反彈的，要

有心理準備，一鼓作氣，再而衰，三而竭，一次博不了，其實勉強不來了。形勢比人強，不得不

低頭。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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