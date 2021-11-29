《專家之言－葉尚志》港股展開尋底跌勢，轉為正面把握低吸

《專家之言》１１月２６日，港股短期跌勢出現了加速，恒指下挫超過６５０點，下探至

２４０００點整數關水平，有展開新一波向下尋底的行情走勢，有朝著前低位２３６８１點來進

發的傾向。正如我們近期指出，港股一直未能扭轉回整的弱勢，並且在確認失守２４６００點的

支持關口之後，市場出現了預期中的拋售情況。目前，美團－Ｗ（０３６９０）的季報已在周五

收盤後公布了，算是過了第一關。然而，相信未來一周依然是港股的風險窗口期，美國政府的債

務上限（１２月３日）即將到來，市場亦傳出在南非發現了新的變種病毒，都會是影響市況表現

的關鍵因素。操作上，建議仍要保持警惕性，但是隨著市場風險的逐步釋放，對於港股目前的尋

底下跌，可以正面態度來看待，尤其是對於已回整至具有良好安全邊際的重點關注名單，可以把

握低位吸納的配置機會。



＊互聯網龍頭股續領跌，護盤主力匯控友邦也下挫＊



恒指出現低開低走伸延跌勢，並且以接近全日最低位２４０６２點來收盤，預示著有進一步

向下的傾向。指數股全面受壓，其中互聯網龍頭股繼續領跌，而近期一直充當護盤主力的匯控

（００００５）和友邦保險（０１２９９），都分別下挫逾３％，顯示盤面進入了脆弱狀態。恒

指收盤報２４０８１點，下跌６６０點或２﹒６６％。國指收盤報８５７６點，下跌２３４點或

２﹒６５％。另外，港股主板成交金額回升至１２９７億元，而沽空金額有２１７﹒５億元，沽

空比例１６﹒７７％仍處於偏高水平。至於升跌股數比例是４３３：１２９５。日內漲幅超過

１０％的股票有２７隻，而日內跌幅超過１０％的股票有４５隻。



＊風險釋放利尋階段性底部，留意回至安全邊際股份＊



走勢上，恒指的回整弱勢是深化加劇了，並且在確認失守２４６００點後，進入了短期下跌

尋底行情，估計有朝著前低位２３６８１點來進發的傾向，不排除有進一步下破創新低的可能，

但也是危中有機的配置機會。我們相信未來一周的市況仍將來得比較波動，然而，隨著市場風險

的逐步釋放，把潛在沽壓釋放後將有利市場找到階段性的底部。因此，操作上建議可以正面態度

來看待，尤其是對於已回整至具有良好安全邊際的重點關注名單，可以把握低位吸納的配置機會

。

重點關注名單方面，包括有互聯網龍頭股如騰訊（００７００）、新能源汽車如比亞迪股份

（０１２１１）、新能源發電如華潤電力（００８３６）和龍源電力（００９１６）、豬肉相關

股如牧源（深：００２７１４）和中糧家佳康（０１６１０）、黃金相關股如山東黃金

（０１７８７）、個股方面如中軟國際（００３５４）、港交所（００３８８）、中移動

（００９４１）以及瑞聲科技（０２０１８）等等，建議可以多加留意跟進。《第一上海首席策

略師 葉尚志》



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