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即市新聞

29/11/2021 09:05

《專家之言－葉尚志》港股展開尋底跌勢，轉為正面把握低吸

　　《專家之言》１１月２６日，港股短期跌勢出現了加速，恒指下挫超過６５０點，下探至
２４０００點整數關水平，有展開新一波向下尋底的行情走勢，有朝著前低位２３６８１點來進
發的傾向。正如我們近期指出，港股一直未能扭轉回整的弱勢，並且在確認失守２４６００點的
支持關口之後，市場出現了預期中的拋售情況。目前，美團－Ｗ（０３６９０）的季報已在周五
收盤後公布了，算是過了第一關。然而，相信未來一周依然是港股的風險窗口期，美國政府的債
務上限（１２月３日）即將到來，市場亦傳出在南非發現了新的變種病毒，都會是影響市況表現
的關鍵因素。操作上，建議仍要保持警惕性，但是隨著市場風險的逐步釋放，對於港股目前的尋
底下跌，可以正面態度來看待，尤其是對於已回整至具有良好安全邊際的重點關注名單，可以把
握低位吸納的配置機會。

＊互聯網龍頭股續領跌，護盤主力匯控友邦也下挫＊

　　恒指出現低開低走伸延跌勢，並且以接近全日最低位２４０６２點來收盤，預示著有進一步
向下的傾向。指數股全面受壓，其中互聯網龍頭股繼續領跌，而近期一直充當護盤主力的匯控
（００００５）和友邦保險（０１２９９），都分別下挫逾３％，顯示盤面進入了脆弱狀態。恒
指收盤報２４０８１點，下跌６６０點或２﹒６６％。國指收盤報８５７６點，下跌２３４點或
２﹒６５％。另外，港股主板成交金額回升至１２９７億元，而沽空金額有２１７﹒５億元，沽
空比例１６﹒７７％仍處於偏高水平。至於升跌股數比例是４３３：１２９５。日內漲幅超過
１０％的股票有２７隻，而日內跌幅超過１０％的股票有４５隻。

＊風險釋放利尋階段性底部，留意回至安全邊際股份＊

　　走勢上，恒指的回整弱勢是深化加劇了，並且在確認失守２４６００點後，進入了短期下跌
尋底行情，估計有朝著前低位２３６８１點來進發的傾向，不排除有進一步下破創新低的可能，
但也是危中有機的配置機會。我們相信未來一周的市況仍將來得比較波動，然而，隨著市場風險
的逐步釋放，把潛在沽壓釋放後將有利市場找到階段性的底部。因此，操作上建議可以正面態度
來看待，尤其是對於已回整至具有良好安全邊際的重點關注名單，可以把握低位吸納的配置機會

　　重點關注名單方面，包括有互聯網龍頭股如騰訊（００７００）、新能源汽車如比亞迪股份
（０１２１１）、新能源發電如華潤電力（００８３６）和龍源電力（００９１６）、豬肉相關
股如牧源（深：００２７１４）和中糧家佳康（０１６１０）、黃金相關股如山東黃金
（０１７８７）、個股方面如中軟國際（００３５４）、港交所（００３８８）、中移動
（００９４１）以及瑞聲科技（０２０１８）等等，建議可以多加留意跟進。《第一上海首席策
略師　葉尚志》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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