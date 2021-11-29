【美團業績】專家憂美團業務陷兩難局面，中長線仲買唔買得過？

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻２９日報道》美團（０３６９０）第三季業績略遜市場預期，加

上管理層對第四季展望轉為審慎，觸發股價半日急瀉逾７％，報２４３﹒２元，為表現第二差藍

籌。專家認為，美團餐飲外賣業務盈利能力下降及新業務持續「燒錢」，令業務陷入兩難局面，

前景不容樂觀。



＊餐飲外賣成收入增速最慢，新業務持續加大燒錢規模＊



截至九月底止第三季，美團轉盈為虧，錄得經調整虧損達５５﹒２７億元人民幣，略遜市場

預期。期內收入４８８﹒２９億元人民幣，按年增長３７﹒９３％，惟按季升幅放緩至

１１﹒５９％。交易用戶數目則維持高增長，按年升近４０％至６﹒６８億戶，按季仍有約６％

增長。

論美團分部業務表現，主業務餐飲外賣收入增幅仍然是三大業務中最慢，按年僅增長２８％

，對比第二季時的５９％按年增幅進一步放緩，規模有２６４﹒８５億元人民幣；經營溢利升

１４％至８﹒７６億元人民幣。到店、酒店及旅遊業務仍為最賺錢業務，經營溢利按年升近

３６％至３７﹒８４億元人民幣，惟同樣有升幅放緩的情況。至於包括社區團購在內的新業務收

入增速依然為三大業務中最顯著，按年升逾６６％至１３７﹒２３億元人民幣，惟經營虧損卻進

一步擴大至１０９﹒０６億元人民幣。

美團首席財務官陳少暉在業績電話會議上預告，受累高基數效應和內地疫情反覆，第四季外

賣交易量增速將進一步放緩，惟強調餐飲外賣長遠增長仍強勁，有信心達至外賣日訂單量突破一

億的目標。



＊美團半日瀉逾７％，半日逾五億淨掃貨＊



美團今早低開近９％，低見２４０﹒４元，創近兩個月以來新低，其後跌幅輕微收窄。截至

半日，美團跌７﹒７４％，收報２４３﹒２元。其他龍頭科技股則逆市反彈，騰訊

（００７００）及阿里巴巴（０９９８８）分別升０﹒９９％及２﹒２５％，報４６８元及

１３２元；京東（０９６１８）亦漲２﹒０２％，報３５３元。

據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，美團錄５﹒０２億元淨主動買入，規模較過去五個

交易日平均的約１﹒７９億元急增１﹒８倍，且佔成交金額５﹒４９％，規模值得參考。不過，

若仔細看美團的買家入市情況，整體及大戶（單宗成交金額大於１００萬元）主動買沽比率分別

為５３：４７及５２：４８，較過往五個交易日平均的５２：４８及５０：５０沒有明顯改善，

反映美團買家入市態度沒有太大改變。



＊溫傑：美團陷兩難局面，料２３０元有支持＊



光大新鴻基財富管理策略師溫傑今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》表示，美團目前正處於兩難局面，一方面主業務餐飲外賣業務的盈利能力持續

下降，另一方面新業務至今仍在「燒錢」階段，形成業務真空期。除此以外，管理層對未來業務

指引轉趨審慎，表明餐飲外賣交易訂單增速減慢，這亦打擊市場對公司前景的信心。

美團股價在業績公布前兩日從近日低位反彈，反映部份沽家入市補貨，亦有部分買家順勢吸

納，博業績理想。結果，一份遜預期的業績，令短線投機者失望，繼而入市沽貨止蝕，增加股價

的下跌動力；疊加監管消息增加，拖累科技股氣氛再度轉差，美團跌勢比ＡＤＲ表現更差。

ＡＤＲ上周五折合港元收報２５０﹒１６元，較上日本港收市價低半成。

溫傑強調，科技股短期內不被看好，籲投資者避開。若投資者仍希望部署美團作中長線部署

，買入價宜定在２３０元，貼近１０月６日低位２２８﹒２元，料股價支持力相對較大。

