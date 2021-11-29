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即市新聞

29/11/2021 17:00

《盤後部署》散戶重倉騰訊牛，港股料試二萬三

　　　《經濟通通訊社２９日專訊》恒指今日開於２３９１０點，跌１７０點。美團
（０３６９０）績後大插７％，一己之力拖低恒指約１４９點，加上變種病毒來襲疊加太陽城集
團（０１３８３）主席周焯華被捕，打擊賭股氣氛，一度拖累恒指挫近３００點，低見
２３７７４點。最終恒指收報２３８５２點，跌２２８點或跌０﹒９５％，主板成交
１４４５﹒１０億元。國企指數報８４９８點，跌７７點或跌０﹒９１％。恒生科技指數報
６０９９點，跌５２點或跌０﹒８６％。
　　Ａ股個別發展，上證綜合指數報３５６２點，跌１點或跌０﹒０４％，成交４９００﹒３８
億元人民幣。深證成份指數報１４８１０點，升３３點或升０﹒２２％，成交２９８３﹒９２億
元人民幣。

　　筆者對短期大市看法偏淡。首先，觀察券商的牛熊證街貨分佈圖，截至上星期五（２６日）
的數據，恒指牛熊街貨比例約為６３：３７；騰訊（００７００）約為８５：１５；阿里巴巴
（０９９８８）約９２：８；美團約為７３：２７，某程度反映散戶現階段依然較為看好上述三
大指數成分股，短線續遭「殺牛」之憂。此外，騰訊上星期五遭北水續淨沽１８﹒６億，本月更
是屢遭北水淨沽出，料走勢維持偏淡，自然削弱大市反彈的動力。
　　另外，近期內房股普遍走勢再度轉弱，重新呈陰跌狀態，或有「春江鴨」了解到最新事態發
展而偷步沽貨。再者，隨著內房美元債快將進入付息到期高峰，大家需留意會否繼續有內房出現
「爆煲」情況。
　　走勢而言，目前恒指出現下跌趨勢，若以下降軌道量度，恒指短線有機會下試二萬三關水平
。（ｋｓ）

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