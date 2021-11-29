【新冠肺炎】聯合國料今年全球旅遊業損失２萬億美元

《經濟通通訊社２９日專訊》聯合國轄下的世界觀光組織（ＵＮＷＴＯ）周一預測，全球旅

遊業今年因新冠疫情損失２萬億美元。

相比２０１９年疫前的１５億人次，今年全球旅客入境流量大跌７０％至７５％，與去年相

若。而去年全球旅遊業亦損失了２萬億美元收入。ＵＮＷＴＯ認為明年上半年業界的經營前景亦

不樂觀。聲明稱，全球各地疫苗接種率不平均，及Ｄｅｌｔａ及Ｏｍｉｃｒｏｎ等病毒變種，可

能阻礙旅遊業復甦。（ｊｆ）

