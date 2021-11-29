《台股攻略－黃振宇》台股尾市跌幅收窄，防疫及航運股造好

《台股攻略》新型變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ衝擊全球股市，台股今日（２９日）早段下挫，

電子權值股普遍走弱，惟防疫及航運股逆市造好，大市跌幅收窄，加權指數收１７３２８點，跌

４１點，成交金額為３１８１﹒７１億元（新台幣．下同）。

防疫股份繼續造好，恒大、康那香、毛寶、亞諾法、美德醫療─ＤＲ、ＡＢＣ─ＫＹ、合世

、熱映及瑞基漲停，博錸、金萬林、聯亞藥及雃博升超過７％。由於海運市場憂慮疫情影響供應

鏈，令塞港問題重燃，海運價格有望上調，航運三雄的陽明收１１０元，升１﹒４％；長榮收

１２０元，升１﹒３％；萬海收１５３元，升０﹒７％。散裝航運的宅配通漲停，裕民、慧洋─

ＫＹ及榮運升近１％，四維航、中櫃及亞航則跌超過１％。航空股大跌，華航收２４﹒７５元，

跌７﹒３％；長榮航收２３﹒７５元，跌８﹒２％。電子權值股的台積電收５９３元，跌

０﹒５％；聯電收６２﹒４元，跌０﹒２％；日月光投控及大立光分別跌０﹒５％及１﹒５％，

鴻海無起跌，矽力─ＫＹ逆市升０﹒６％。比特幣失守５８０００美元關口，虛擬貨幣產業概念

股亦受到市場沽壓，麗臺收７０﹒４元，跌３﹒１％；技嘉、承啟及映泰亦跌超過２％。科技大

廠華碩看準混合生活型態及遠距教學趨勢，今日宣布推出搭載ＣｈｒｏｍｅＯＳ系統的迷你電腦

ＡＳＵＳＣｈｒｏｍｅｂｏｘ４，電腦將內建多種教育應用程式，擴展教育市場商機，有望增添

集團的營運動力。

新變種病毒的傳染力較早前發現的Ｄｅｌｔａ病毒更強，英美等多國紛紛發出新的旅行禁令

，料情況持續將阻礙經濟復甦進度。台股在１１月下旬趨於震盪格局，現時宜選股不選市，投資

者可留意受到市場晶片供不應求影響的半導體、電子零組件等電子產業，以及受惠防疫需求的相

關股份。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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