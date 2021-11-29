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即市新聞

29/11/2021 10:40

《窩輪豪情－梁業豪》恒指熊證重貨區下移至２４８００前

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為公用事業、工
業與醫療保健業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為思摩爾國
際（０６９６９）、海豐國際（０１３０８）與網易（０９９９９），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首
選美團（０３６９０）、新世界發展（０００１７）與港交所（００３８８）。
　　再者，現時超短線（即巿至一星期）表現最強者為公用事業、醫療保健業與工業。此外，恒
生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為思摩爾國際、海豐國際與藥明康德
（０２３５９），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證
或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選美團、新世界發展與新地（０００１６）。
　　今早（２９日）開市後，恒生指數只曾跌至２３８７１，跌幅不大。恒指牛熊證市場內，恒
指牛證的重貨區已下移至２３５００－２３５９９，共有２４隻；若恒指跌抵２３５００，將產
生４５６９張恒指期貨淡倉的殺傷力。另一方面，恒指熊證的重貨區已下移至２４８００－
２４８９９。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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