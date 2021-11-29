《窩輪豪情－梁業豪》恒指熊證重貨區下移至２４８００前

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為公用事業、工

業與醫療保健業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為思摩爾國

際（０６９６９）、海豐國際（０１３０８）與網易（０９９９９），可用作買入其相關認購權

證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首

選美團（０３６９０）、新世界發展（０００１７）與港交所（００３８８）。

再者，現時超短線（即巿至一星期）表現最強者為公用事業、醫療保健業與工業。此外，恒

生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為思摩爾國際、海豐國際與藥明康德

（０２３５９），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證

或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選美團、新世界發展與新地（０００１６）。

今早（２９日）開市後，恒生指數只曾跌至２３８７１，跌幅不大。恒指牛熊證市場內，恒

指牛證的重貨區已下移至２３５００－２３５９９，共有２４隻；若恒指跌抵２３５００，將產

生４５６９張恒指期貨淡倉的殺傷力。另一方面，恒指熊證的重貨區已下移至２４８００－

２４８９９。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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