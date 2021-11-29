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29/11/2021 08:39

【虛幣世界】加密貨幣自感恩節起反彈，新病毒無礙幣價攀升

　　《經濟通通訊社記者李皆穎２９日報道》比特幣及其餘山寨幣自感恩節起開始反彈，惟投資
者關注新冠變種病毒ｏｍｉｃｒｏｎ傳播感到憂慮，美國和其他國家對南非和南部非洲的其他七
個國家實施了旅行限制；惟目前美股高位回吐，投資者避險情緒加劇，或有機會引起新一輪加密
貨幣的升浪開始
　　另外，薩爾瓦多政府表示，剛從上一次比特幣跌浪實，再購入多１００枚比特幣，薩爾瓦多
通過比特幣法三個月後，比特幣於　９　月正式成為薩爾瓦多的法定貨幣。１１　月　２０　日
，總同布克萊在薩爾瓦多比特幣週的一次演講中表示，該國將建立一個基於比特幣的完整城市。
　　虛擬貨幣價格走勢靠穩，據經濟通據數顯示，比特幣現報５９０２４﹒７２元（美元．下同
），升０﹒１１％（２４小時比較．下同）；以太幣現報４５１９﹒１５元，跌０﹒１２％；艾
達幣報１﹒６７元，跌０﹒０６％；瑞波幣報１﹒０４元，跌０﹒２％。

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