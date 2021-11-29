《談國論企－黎偉成》變種惡疫壓世界，中國更須嚴防輸入

《談國論企》新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９病疫肆虐環球至今約兩年，疫情在有屬緊急使用的

疫苗防控仍一波又一波的爆發，甚至非洲南部於２０２１年１１月末更出現新的窮凶極惡的變種

病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ，因毒株多變和避測力強，引發新一輪恐慌。令人擔心的更是美國繼續搞病

疫政治，使世界各地疫情更難控，經濟面對更為嚴重的衝擊甚至有衰退之虞，中國須採取更加嚴

格的「外防輸入」措施以「內防擴散」，聯同各國齊心防控惡疫。



＊美歐挾疫苗自重終損人而害自己＊



非洲南部在２０２１年１１月中旬出現含大量突變新冠變種病毒Ｂ﹒１﹒１﹒５２９，引發

全球恐慌之因乃單棘蛋白居然有３２種突變，和對現用的疫苗有強烈的避檢性，使世界衛生組織

ＷＴＯ於１１月２６日遂速列此為「值得關注」的變種病毒，並命名為Ｏｍｉｃｒｏｎ，大有窮

凶極惡之勢，乃可見於荷蘭於２７日有兩班從南非而至的班機，有６１名乘客確診新冠病毒，並

相信其中有人會染有Ｏｍｉｃｒｏｎ，可見此一新病毒擴散力相當猛烈。

我對惡疫最新變異極感憂慮，重點有（一）即使惡疫出現新的和更惡的變種病毒，但以美國

為主的西方國家，至今仍然是以「自私自保」、「各自為戰」的態度應對，而「各家自理門前雪

，莫理他人地上霜」的策略，如今他人之「地上霜」，終成美歐的「門前雪」，即：美國坐擁疫

苗足供其４－５倍人口完成接種甚至打加強劑，也不願意稍供予經濟條件差的國家或地區，現今

大流行的變種病毒Ｄｅｌｔａ（Ｂ﹒１﹒６１７﹒２），和有極嚴重威脅的新病毒

Ｏｍｉｃｒｏｎ，分自在印度及非洲南部最先發現，可見美歐自私終害己。

但政客、政棍還是劣根性不改，美國、歐盟和英國馬上對南非、博茨瓦納、斯威士蘭、萊索

托、馬拉維、莫桑比克、納米比亞、津巴布韋等非洲南部多國「封關」，和收緊其本身的防疫措

施，暫時未有提及會否考慮對爆發新病毒之地施以援手，是為美國的所謂民主、人權等價值觀嗎

？

正正因為美國等仍然「自掃門前雪」，故（二）我淡看世界疫情、經濟前景。Ｄｅｌｔａ已

是現時的惡疫主流，對環球各地所造成相當嚴重的破壞，若加上可能同樣變惡大流行的

Ｏｍｉｃｒｏｎ，料會引發新一輪的衝擊，而這「一加一」並不是等於二，而是二＋，使人流、

物流嚴重受阻隔，禍害甚深。

（三）中國肯定會嚴陣以應對和化解可能由Ｏｍｉｃｒｏｎ引發的新一波惡疫侵襲，特別是

境內最近幾個月再度出現零星的以輸入為主的疫情，本土也有確診個案，是絕對需要強化「外防

輸入」的政策和措施，以確保「內防擴散」工作更有保障。相信中國要做的，有好幾個方面：

（Ｉ）最急切的

，當然是更為嚴格檢測、隔離可容許、有限制的入境者，甚至可以考慮採取全國統一的每日進境

的配額制度；對各類的空、海、陸輸入的物資、商品等，進行更為嚴格的智能檢測，尤其凍冷類

的食物，以確保物流人員、零售人員及消費使用者的高度安全要求。控疫，始能使國民經濟保持

穩中有進發展。



＊中國宜聯各地控疫重本研治療藥＊



既然美國一直以所謂單邊霸權主義處事，引發世界越來越多異議，故（ＩＩ）中國堅持多邊

主義

，互利合作、共享同贏，不僅在經貿、科技等方面，更該推而廣之地應對現時極之嚴峻的疫情防

控。中國宜鼓勵世界衛生組織重新振作，扮演領導防控新冠肺炎病疫的帶頭羊，只要有一個重心

，就不會如疫情爆發至今仍然是各國自行其策，沒有一個共通的合作，是不大可能戰勝不斷變種

惡化的病毒，世界就無寧日可言。

更重要的，是（ＩＩＩ）中國應積極的加強研制可以用來治療新冠肺炎惡疫的抗生素（即治

療藥物

），甚至免疫疫苗，為人類謀福祉。惡疫肆虐約兩年，緊急應用的疫苗亦面世大致一年，接種人

數數以億計，有助於進一步發展更有療效的疫苗、治療藥，甚至開始準備研發免疫藥了。

至於（ＩＶ）香港。Ｏｍｉｃｒｏｎ可能影響香港與內地通關的進程，但香港可以在此時此

際加強「外防輸入」、「內防擴散」的工作，確保本地的防控疫情措施更有良效，到可以正式通

關之時，就能夠更順利達標矣。《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０

＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



