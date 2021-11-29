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即市新聞

29/11/2021 09:23

《異動股》美團低開近９％，第三季經調整虧損５５億人幣

　　《經濟通通訊社２９日專訊》美團（０３６９０）現價跌８﹒８％，報２４０﹒４元，以現
價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１２﹒３３％。該股成交約２８２萬股，涉資６﹒７８億元。
　　美團公布，集團截至今年９月３０日止第三季虧損９９﹒９４億人民幣，遜預期，對比去年
為純利６３﹒２１億人民幣；以非國際財務報告準則計量，經調整虧損５５﹒２７億人民幣，對
比去年同期為經調整純利２０﹒５５億人民幣。
　　期內集團收入４８８﹒２９億元，按年升３７﹒９％。餐飲外賣業務收入２６４﹒８５億人
民幣，按年升２８％；到店、酒店及旅遊業務收入８６﹒２１億人民幣，按年升３３﹒１％；新
業務及其他業務收入１３７﹒２３億人民幣，按年升６６﹒７％。
　　現時，恒生指數報２３９１０，跌１７０點或跌０﹒７１％，主板成交２９﹒６６億元。國
企指數報８５５８，跌１７點或跌０﹒２０％。恒生科技指數報６０９８，跌５３點或跌
０﹒８７％。
　　即月期指新報２３９７５，跌１０７點，高水６５點。即月國指期貨報８５９７，升２４點
，高水３８點。即月科指期貨新報６１０９，跌１８點，高水１９點。

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　２４０﹒４０元　跌８﹒８０％
　　阿里（０９９８８）　　　１３３﹒００元　升３﹒０２％
　　騰訊（００７００）　　　４６２﹒００元　跌０﹒３０％
　　小米（０１８１０）　　　　１９﹒０６元　　　　無升跌
　　京東集團（０９６１８）　３５０﹒００元　升１﹒１６％
　　網易（０９９９９）　　　１７７﹒６０元　跌０﹒６２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

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