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29/11/2021 09:32

《異動股》新變種病毒不利通關，賭股再挫，銀娛低開逾７％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》銀娛（０００２７）現價跌７﹒６９％，報４２﹒６元，以現
價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１３﹒９４％。該股成交約１７１萬股，涉資７２８５萬元。
　　新冠變種毒株Ｏｍｉｃｒｏｎ衝擊，世衛將毒株列為「值得關注」的世衛周日強調，仍未查
明新毒株是否比Ｄｅｌｔａ更易傳播或更易致重症。率先禁止非洲南部６國航班入境的英國，至
周日最少已發現３宗個案，衛生部門預料未來數日會出現更多個案。
　　上周本港亦確診兩宗涉及Ｏｍｉｃｒｏｎ個案，變種病毒將不利於港澳通關。另外，溫州公
安部門上周五公布，澳門太陽城博彩中介有限公司股東、董事周焯華涉及跨境賭博犯罪集團。其
後，周焯華等１１人因涉嫌不法經營賭博及洗黑錢等三罪，在澳門被捕。
　　上述消息導致全線賭股低開；金沙（０１９２８）跌７﹒６１％，報１８﹒２２元，以現價
計，該股暫連跌２日，累計跌幅１４﹒２６％；永利澳門（０１１２８）跌１０﹒２６％，報７
元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１６﹒０７％；澳博（００８８０）跌７﹒１９％，
報５﹒５５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１４﹒６２％；新濠（００２００）跌
６﹒７８％，報１０﹒１８元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１０﹒８６％；美高梅
（０２２８２）跌６﹒１９％，報５﹒４６元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅
１３﹒６１％。
　　現時，恒生指數報２３９１０，跌１７０點或跌０﹒７１％，主板成交２９﹒６６億元。國
企指數報８５５８，跌１７點或跌０﹒２０％。恒生科技指數報６０９８，跌５３點或跌
０﹒８７％。
　　即月期指新報２３９６０，跌１２２點，高水５０點。即月國指期貨報８５８２，升９點，
高水２３點。即月科指期貨新報６１１０，跌１７點，高水１３點。

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　銀娛（０００２７）　　　４２﹒６０元　　跌７﹒６９％
　　金沙（０１９２８）　　　１８﹒２２元　　跌７﹒６１％
　　永利澳門（０１１２８）　　７﹒００元　跌１０﹒２６％
　　澳博（００８８０）　　　　５﹒５５元　　跌７﹒１９％
　　新濠（００２００）　　　１０﹒１８元　　跌６﹒７８％
　　美高梅（０２２８２）　　　５﹒４６元　　跌６﹒１９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

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