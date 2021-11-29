《異動股》新變種病毒不利通關，賭股再挫，銀娛低開逾７％

《經濟通通訊社２９日專訊》銀娛（０００２７）現價跌７﹒６９％，報４２﹒６元，以現

價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１３﹒９４％。該股成交約１７１萬股，涉資７２８５萬元。

新冠變種毒株Ｏｍｉｃｒｏｎ衝擊，世衛將毒株列為「值得關注」的世衛周日強調，仍未查

明新毒株是否比Ｄｅｌｔａ更易傳播或更易致重症。率先禁止非洲南部６國航班入境的英國，至

周日最少已發現３宗個案，衛生部門預料未來數日會出現更多個案。

上周本港亦確診兩宗涉及Ｏｍｉｃｒｏｎ個案，變種病毒將不利於港澳通關。另外，溫州公

安部門上周五公布，澳門太陽城博彩中介有限公司股東、董事周焯華涉及跨境賭博犯罪集團。其

後，周焯華等１１人因涉嫌不法經營賭博及洗黑錢等三罪，在澳門被捕。

上述消息導致全線賭股低開；金沙（０１９２８）跌７﹒６１％，報１８﹒２２元，以現價

計，該股暫連跌２日，累計跌幅１４﹒２６％；永利澳門（０１１２８）跌１０﹒２６％，報７

元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１６﹒０７％；澳博（００８８０）跌７﹒１９％，

報５﹒５５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１４﹒６２％；新濠（００２００）跌

６﹒７８％，報１０﹒１８元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１０﹒８６％；美高梅

（０２２８２）跌６﹒１９％，報５﹒４６元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅

１３﹒６１％。

現時，恒生指數報２３９１０，跌１７０點或跌０﹒７１％，主板成交２９﹒６６億元。國

企指數報８５５８，跌１７點或跌０﹒２０％。恒生科技指數報６０９８，跌５３點或跌

０﹒８７％。

即月期指新報２３９６０，跌１２２點，高水５０點。即月國指期貨報８５８２，升９點，

高水２３點。即月科指期貨新報６１１０，跌１７點，高水１３點。





表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

銀娛（０００２７） ４２﹒６０元 跌７﹒６９％

金沙（０１９２８） １８﹒２２元 跌７﹒６１％

永利澳門（０１１２８） ７﹒００元 跌１０﹒２６％

澳博（００８８０） ５﹒５５元 跌７﹒１９％

新濠（００２００） １０﹒１８元 跌６﹒７８％

美高梅（０２２８２） ５﹒４６元 跌６﹒１９％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



（ｈｃ）

