《異動股》醫藥股飆升，藥明生物漲４％，市場憧憬新病毒疫苗開發

《經濟通通訊社２９日專訊》藥明生物（０２２６９）現價升４﹒５５％，報１０８﹒１元

，該股成交約３２５萬股，涉資３﹒５０億元，盤中高見１１０﹒５元，最低見１０３﹒７元。

近日，在南非發現的新冠病毒「奧密克戎」（Ｏｍｉｃｒｏｎ）變異株引發全球關注，國內

外不少疫苗廠商已對該變異株展開評估，以適時啟動疫苗研發。

市場憧憬新病毒疫苗開發，醫藥股造好。康希諾（０６１８５）飊１１﹒６８％，報

１７１﹒２元；騰盛博藥（０２１３７）升３﹒７６％，報４５﹒５元。

現時，恒生指數報２４００５，跌７５點或跌０﹒３１％，主板成交１４４﹒００億元。國

企指數報８５７７，升０點或升０﹒０１％。恒生科技指數報６１６０，升８點或升０﹒１４％

。

即月期指新報２４０１４，跌６８點，高水９點。即月國指期貨報８５８９，升１６點，高

水１２點。即月科指期貨新報６１７８，升５１點，高水１７點。

上證綜合指數報３５４２，跌２１點或跌０﹒６０％，成交５８９﹒２４億元人民幣。

深證成份指數報１４７７９，升１點或升０﹒０１％，成交３８３﹒２４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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藥明生物（０２２６９） １０８﹒１元 升４﹒５５％

金斯瑞（０１５４８） ４１﹒３５元 升３﹒１２％

信達生物（０１８０１） ７４﹒１元 升０﹒８２％

錦欣生殖（０１９５１） １１﹒６２元 升１﹒２２％

騰盛博藥（０２１３７） ４５﹒５元 升３﹒７６％

康希諾（０６１８５） １７１﹒２元 升１１﹒６８％

康方生物（０９９２６） ４８﹒４５元 升０﹒５２％

開拓藥業（０９９３９） ６２﹒４元 升８﹒９％

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（ｅｒ）

