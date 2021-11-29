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即市新聞

29/11/2021 09:41

《異動股》醫藥股飆升，藥明生物漲４％，市場憧憬新病毒疫苗開發

　　《經濟通通訊社２９日專訊》藥明生物（０２２６９）現價升４﹒５５％，報１０８﹒１元
，該股成交約３２５萬股，涉資３﹒５０億元，盤中高見１１０﹒５元，最低見１０３﹒７元。
　　近日，在南非發現的新冠病毒「奧密克戎」（Ｏｍｉｃｒｏｎ）變異株引發全球關注，國內
外不少疫苗廠商已對該變異株展開評估，以適時啟動疫苗研發。
　　市場憧憬新病毒疫苗開發，醫藥股造好。康希諾（０６１８５）飊１１﹒６８％，報
１７１﹒２元；騰盛博藥（０２１３７）升３﹒７６％，報４５﹒５元。
　　現時，恒生指數報２４００５，跌７５點或跌０﹒３１％，主板成交１４４﹒００億元。國
企指數報８５７７，升０點或升０﹒０１％。恒生科技指數報６１６０，升８點或升０﹒１４％

　　即月期指新報２４０１４，跌６８點，高水９點。即月國指期貨報８５８９，升１６點，高
水１２點。即月科指期貨新報６１７８，升５１點，高水１７點。
　　上證綜合指數報３５４２，跌２１點或跌０﹒６０％，成交５８９﹒２４億元人民幣。
　　深證成份指數報１４７７９，升１點或升０﹒０１％，成交３８３﹒２４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物（０２２６９）　１０８﹒１元　　升４﹒５５％
　　金斯瑞（０１５４８）　　４１﹒３５元　　升３﹒１２％
　　信達生物（０１８０１）　　７４﹒１元　　升０﹒８２％
　　錦欣生殖（０１９５１）　１１﹒６２元　　升１﹒２２％
　　騰盛博藥（０２１３７）　　４５﹒５元　　升３﹒７６％
　　康希諾（０６１８５）　　１７１﹒２元　升１１﹒６８％
　　康方生物（０９９２６）　４８﹒４５元　　升０﹒５２％
　　開拓藥業（０９９３９）　　６２﹒４元　　　升８﹒９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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