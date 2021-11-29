《異動股》醫藥股飆升，藥明生物漲４％，市場憧憬新病毒疫苗開發

《經濟通通訊社２９日專訊》藥明生物（０２２６９）現價升４﹒５５％，報１０８﹒１元
，該股成交約３２５萬股，涉資３﹒５０億元，盤中高見１１０﹒５元，最低見１０３﹒７元。
近日，在南非發現的新冠病毒「奧密克戎」（Ｏｍｉｃｒｏｎ）變異株引發全球關注，國內
外不少疫苗廠商已對該變異株展開評估，以適時啟動疫苗研發。
市場憧憬新病毒疫苗開發，醫藥股造好。康希諾（０６１８５）飊１１﹒６８％，報
１７１﹒２元；騰盛博藥（０２１３７）升３﹒７６％，報４５﹒５元。
現時，恒生指數報２４００５，跌７５點或跌０﹒３１％，主板成交１４４﹒００億元。國
企指數報８５７７，升０點或升０﹒０１％。恒生科技指數報６１６０，升８點或升０﹒１４％
。
即月期指新報２４０１４，跌６８點，高水９點。即月國指期貨報８５８９，升１６點，高
水１２點。即月科指期貨新報６１７８，升５１點，高水１７點。
上證綜合指數報３５４２，跌２１點或跌０﹒６０％，成交５８９﹒２４億元人民幣。
深證成份指數報１４７７９，升１點或升０﹒０１％，成交３８３﹒２４億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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藥明生物（０２２６９） １０８﹒１元 升４﹒５５％
金斯瑞（０１５４８） ４１﹒３５元 升３﹒１２％
信達生物（０１８０１） ７４﹒１元 升０﹒８２％
錦欣生殖（０１９５１） １１﹒６２元 升１﹒２２％
騰盛博藥（０２１３７） ４５﹒５元 升３﹒７６％
康希諾（０６１８５） １７１﹒２元 升１１﹒６８％
康方生物（０９９２６） ４８﹒４５元 升０﹒５２％
開拓藥業（０９９３９） ６２﹒４元 升８﹒９％
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（ｅｒ）
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