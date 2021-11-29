《娥姐錦囊－張賽娥》不變勝萬變，鮑威爾獲提名連任聯儲局主席

《娥姐錦囊》美國總統拜登上周提名鮑威爾連任聯儲局主席，展開另一個四年任期；而現任

理事布雷納德（Ｌａｅｌ Ｂｒａｉｎａｒｄ）將出任聯儲局副主席，相信是考慮到經濟環境充

滿挑戰下，維持聯儲局政策穩定性的重要性，而美國高通脹風險亦確實存在。

今次鮑威爾獲提名連任，除了安撫共和黨人的政治考慮外，亦反映在高通脹威脅下，市場最

好保持穩定的想法，鮑威爾不如對手雷納德「鴿」派，可以減低通脹升溫時，短期政策跟不上之

風險，而繼續起用鮑威爾，也可令現有政策延續，減少股市和債市的不確定因素，在當前疫情、

高通脹和中美關係緊張夾擊下，難能可貴。雖然鮑威爾由前總統特朗普提名，但他上任後頂住了

特朗普抨擊的壓力，扭轉寬鬆貨幣環境，防止經濟過熱，證明了他作為聯儲局主席的獨立性，建

立了專業威信。

事實上，外界可能低估了美國通脹威脅，儘管物流和商品價格可望回落，但工資易升難降，

而且有先後次序，相信工資上漲之影響會持續一段日子，加上疫情下，部分生產基地還未復元，

通脹難以在短期內回落。

在通脹壓力下，估計聯儲局未必等到明年第四季才加息，明年第二、三季或已考慮，但每次

利率調升幅度最多只有０﹒２５厘，美息上調步伐不會太快，以免令發債機構受壓。同時，為了

控制進口通脹，相信當局將維持「強美元」政策。《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。



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