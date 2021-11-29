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29/11/2021 17:50

【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒６億人幣，買泡泡沽比亞迪

　　《經濟通通訊社２９日專訊》恒指低開１７０點，報２３９１０點。最高升５３點報
２４１３４點，最低跌３０６點報２３７７４點。恒指收報２３８５２點，跌２２８點或
０﹒９５％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２２﹒６億元人民幣，增加１％。泡泡瑪特（０９９９２）、
快手（０１０２４）、長城汽車（０２３３３）；淨賣出最多的依次是比亞迪股份
（０１２１１）、吉利汽車（００１７５）、安踏體育（０２０２０）。
　　主板成交１４４５﹒１億元增加１１﹒３％。其中港股通成交３４５﹒８億元，佔總成交
２３﹒９％。

＊比亞迪受惠鋰電材料價升＊

　　泡泡瑪特升７﹒４２％報５５元，北水淨買入２﹒５億元。快手跌５％報８５﹒５元，北水
淨買入２﹒１億元。
　　長城汽車跌１﹒３３％報３３﹒３５元，北水淨買入１﹒８億元。
　　上海鋼聯發布數據顯示，部分鋰電材料報價再度上漲，電解鈷漲５０００元（人民幣．下同
）╱噸；碳酸鋰漲２０００元╱噸。
　　根據生意社價格監測，１１月工業級和電池級碳酸鋰華東市場價格持續穩步上行，臨近月末
上漲勢頭稍有加速。據生意社碳酸鋰分析師認為，目前年末將至，再加上明年春節假期的提前，
使得下遊市場採購情緒相對積極，部分企業紛紛進入原料儲備狀態。疊加市場需求缺口仍在，預
計短期碳酸鋰價格仍有上行空間。
　　鋰電池概念股逆市走高，比亞迪股份升０﹒０７％報３０２﹒２元，北水淨賣出３億元。吉
利汽車跌３﹒０４％報２３﹒９５元，北水淨賣出２﹒３億元。安踏體育跌２﹒５４％報
１２２﹒９元，北水淨賣出２﹒１億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　泡泡瑪特　（０９９９２）　　　　　　２﹒４６
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　　２﹒１５
　　長城汽車　（０２３３３）　　　　　　１﹒８２
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　　１﹒４７
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　　０﹒９４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　沽出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪股份　　（０１２１１）　　　　　－２﹒９８
　　吉利汽車　　　（００１７５）　　　　　－２﹒２６
　　安踏體育　　　（０２０２０）　　　　　－２﹒０６
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　－１﹒１５
　　小米集團　　　（０１８１０）　　　　　－０﹒３８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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