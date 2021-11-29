【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒６億人幣，買泡泡沽比亞迪

《經濟通通訊社２９日專訊》恒指低開１７０點，報２３９１０點。最高升５３點報

２４１３４點，最低跌３０６點報２３７７４點。恒指收報２３８５２點，跌２２８點或

０﹒９５％。

按額度計算，北水全日淨流入２２﹒６億元人民幣，增加１％。泡泡瑪特（０９９９２）、

快手（０１０２４）、長城汽車（０２３３３）；淨賣出最多的依次是比亞迪股份

（０１２１１）、吉利汽車（００１７５）、安踏體育（０２０２０）。

主板成交１４４５﹒１億元增加１１﹒３％。其中港股通成交３４５﹒８億元，佔總成交

２３﹒９％。



＊比亞迪受惠鋰電材料價升＊



泡泡瑪特升７﹒４２％報５５元，北水淨買入２﹒５億元。快手跌５％報８５﹒５元，北水

淨買入２﹒１億元。

長城汽車跌１﹒３３％報３３﹒３５元，北水淨買入１﹒８億元。

上海鋼聯發布數據顯示，部分鋰電材料報價再度上漲，電解鈷漲５０００元（人民幣．下同

）╱噸；碳酸鋰漲２０００元╱噸。

根據生意社價格監測，１１月工業級和電池級碳酸鋰華東市場價格持續穩步上行，臨近月末

上漲勢頭稍有加速。據生意社碳酸鋰分析師認為，目前年末將至，再加上明年春節假期的提前，

使得下遊市場採購情緒相對積極，部分企業紛紛進入原料儲備狀態。疊加市場需求缺口仍在，預

計短期碳酸鋰價格仍有上行空間。

鋰電池概念股逆市走高，比亞迪股份升０﹒０７％報３０２﹒２元，北水淨賣出３億元。吉

利汽車跌３﹒０４％報２３﹒９５元，北水淨賣出２﹒３億元。安踏體育跌２﹒５４％報

１２２﹒９元，北水淨賣出２﹒１億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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泡泡瑪特 （０９９９２） ２﹒４６

快手 （０１０２４） ２﹒１５

長城汽車 （０２３３３） １﹒８２

美團 （０３６９０） １﹒４７

騰訊控股 （００７００） ０﹒９４

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沽出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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比亞迪股份 （０１２１１） －２﹒９８

吉利汽車 （００１７５） －２﹒２６

安踏體育 （０２０２０） －２﹒０６

舜宇光學科技 （０２３８２） －１﹒１５

小米集團 （０１８１０） －０﹒３８

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